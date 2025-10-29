ตม.กางข้อมูลโต้สื่อนอก ปัดข่าว 11 เกาหลีใต้ ถูกลักพาตัวในไทย กลับไปแล้ว 7 อีก 4 ไม่เคยมา

ตม.โต้ 11 เกาหลีใต้ถูกลักพา กลับเกาหลีแล้ว 7 ไม่เคยเข้าไทย 4
ตามที่เดอะ โคเรีย เฮอเริลด์ (The Korea Herald) และเดอะ โคเรีย อิคอนอมิค เดลี่ย์ (The Korea Economic Daily) รายงายข่าวการพบข้อมูลชาวเกาหลีใต้ที่ถูกลักพาตัวในประเทศไทย 11 ราย จนมีการเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ ในไทย และเกิดข้อสงสัยว่าประเทศไทยเป็นดินแดนอันตรายต่อคนต่างชาตินั้น
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พล.ต.ต.เชิงรณ ริมผดี รอง ผบช. ในฐานะโฆษกสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) ได้เปิดเผยว่า พล.ต.ท.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ผบช.สตม. ได้สั่งการให้ บก.สส.สตม. ตรวจสอบสถานะของคนเกาหลีใต้ตามรายชื่อที่มีข่าวการถูกลักพาตัวดังกล่าว ในฐานะที่รับผิดชอบการผ่านแดนและคุมการพำนักของคนต่างชาติ
ผลการตรวจสอบล่าสุดพบข้อมูลคนเกาหลีทั้ง 11 คน มีการเข้าและเดินทางออกจากไทย 5 ราย มี 2 รายที่ถูกผลักดันจากไทยกลับเกาหลีใต้ นอกนั้นไม่เคยมีประวัติเดินทางเข้าไทยเลย 4 ราย
โดยในรายที่เดินทางเข้าและกลับเกาหลีแล้ว 5 ราย แบ่งเป็น
1.นาย KIM younghyun อายุ 30 ปี เดินทางเข้า 11 เม.ย.68 และเดินทางกลับเกาหลี วันที่ 14 เม.ย.68 เที่ยวบิน KE668 โดยเข้าออกทางสนามบินเชียงใหม่
2.นาย LIM seunghyeon อายุ 34 ปี เดินทางเข้า 23 มี.ค.68 เดินทางกลับเกาหลี วันที่ 16 เม.ย.68 เที่ยวบิน TG652 โดยเข้าออกทางสุวรรณภูมิ
3.นาย PARK gunwook อายุ 33 ปี เดินทางเข้า 20 ก.พ.68 กลับเกาหลี วันที่ 4 มิ.ย.68 เที่ยวบิน BX 748 โดยเข้าออกทางสุวรรณภูมิ
4.นาย RYU hansu อายุ 30 ปี เดินทางเข้า 7 พ.ค.68 ทางสนามบินดอนเมือง และออกไปกัมพูชา วันที่ 10 พ.ค.68 เที่ยวบิน VZ722 ทางสุวรรณภูมิ
5.นาย JEONG kihoon อายุ 37 ปี เดินทางเข้า 22 ส.ค.68 เดินทางกลับเกาหลี วันที่ 25 ก.ค.68 เที่ยวบิน ZE512 โดยเข้าออกทางสุวรรณภูมิ
ส่วนอีก 2 ราย ถูกผลักดันจากไทยกลับเกาหลีใต้คือ
1.นาย KIM gyeonghyeon อายุ 30 ปี เดินทางเข้า 31 พ.ค.68 ทางจุดตรวจถาวร บ้านคลองลึก จว.สระแก้ว และถูกจับกุมพร้อมขึ้น Blacklist เป็นแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ก่อนถูกผลักดันกลับเกาหลี วันที่ 1 ก.ค.68 เที่ยวบิน TG656
2.นาย NOH kidong อายุ 34 ปี เดินทางเข้าวันที่ 12 เม.ย.68 ทางสุวรรณภูมิ พบข้อมูลมอบตัว OVERSTAY และถูกผลักดันกลับเกาหลีไปในวันที่ 12 ส.ค.66
ส่วนอีก 4 ราย ไม่มีข้อมูลการเดินทางเข้าประเทศไทยคือ
1.นาย IN seoungkyo
2.นายYOOK geunyoung
3.นายLEE sangwon
4.นาย PARK choonhwan
ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าว สตม.จะได้แจ้งให้สถานทูตเกาหลีใต้ทราบต่อไป โดยยืนยันว่า พล.ต.ท.ภาณุมาศ ผบช.สตม.ได้มีการสั่งกำชับให้ด่าน ตม.สนามบิน แจ้งเตือนคนต่างชาติที่เดินทางเข้าไทยด้วย Free Visa และเดินทางคนเดียว ไม่มีแผนการท่องเที่ยวชัดเจน รวมถึงเดินทางเข้าไทยครั้งแรกให้ระมัดระวังการถูกหลอกไปทำงานยังประเทศเพื่อนบ้าน ตั้งแต่ต้นปีมา มีแจ้งเตือนไปแล้วกว่า 5,000 ราย
นอกจากนั้น ยังมีการตั้งด่านสกัดร่วมกับฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนติดกับเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะ จ.ตาก เพื่อคัดกรองต่างชาติที่พยายามข้ามฝั่งไปเมียนมาอีกด้วย ซึ่งเป็นนโยบายของ พล.ต.อ.กิตติรัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. ในการสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวต่างชาติทุกราย
โดยครั้งนี้ เป็นอีกครั้งที่มีการเผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนว่าไทยเป็นพื้นที่อันตราย ที่คนต่างชาติถูกอุ้มข้ามชายแดนไปเป็นสแกมเมอร์ ตั้งแต่กรณีสำนักข่าวอังกฤษชื่อดังที่อ้างชื่อนายโอลี ชาวเอธิโอเปีย ซึ่งไม่พบข้อมูลการเดินทาง หรือกรณีนางแบบสาวชาวเบลรุส ที่บินออกจากไทยไปแล้ว จนมาถึงกรณีคนเกาหลีใต้ 11 รายนี้