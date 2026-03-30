สถาปนิก ออกแบบ สน.สุทธิสาร แจงดราม่า ยันทำงานเต็มที่ เชียร์ปฏิรูประบบราชการ ป้องรัฐเสียโอกาส
จากกรณี พ.ต.ท.ธีรวัตร์ ปัญญาณ์ธรรมกุล อดีตผู้สมัคร ส.ส.พรรคประชาชน โพสต์ภาพผ่านเฟซบุ๊ก พร้อมข้อความระบุว่า เมื่อวันก่อนได้มีโอกาสผ่านไปที่ สน.สุทธิสาร เห็นอาคารใหม่แล้วต้องบอกเลยว่า “สวยจริง” ดูทันสมัย น่าใช้งานมากครับ แต่พอลองสังเกตดีๆ ก็เริ่มงงนิดๆ บันไดที่สร้างไว้ ขึ้นไปชั้น 2 ไม่ได้
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เมื่อวันที่ 30 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถาปนิกผู้ออกแบบ สน.สุทธิสาร โพสต์ข้อความชี้แจงระบุว่า
ช่วงนี้เป็นอะไร ตึกผมได้ออกสื่อติดกันสองตึกแล้ว
ตั้งแต่ สน.สามเสน คราวนี้ เป็น สน.สุทธิสาร
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ผมในฐานะสถาปนิกออกแบบ
และเป็นกรรมการตรวจการจ้างงานนี้ ก็ขอรับคำชม ก่อนเลยนะครับ
““สวยจริง” ดูทันสมัย น่าใช้งานมาก”
ขอบคุณที่เห็นถึงความตั้งใจ
ในการออกแบบอาคารราชการให้ออกมาดีๆ
เพื่ออำนวยความสะดวกเจ้าหน้าที่ และบริการประชาชนครับ
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จากนั้น ก็ขอชี้แจง ข้อเท็จจริงจากกรณีบันไดขึ้นไม่ได้
1.แบบก่อสร้าง มันขึ้นได้ครับ ตอนตรวจรับ ก็ขึ้นได้ปกติดี
แต่ตึกนี้ ยังไม่ได้เปิดใช้งาน เพราะไฟฟ้ายังจ่ายไฟแบบมิเตอร์ชั่วคราวอยู่ ค่าไฟก็จะแพงมาก ทำไมถึงยังขอมิเตอร์ถาวรไม่ได้ ก็ต้องเล่ายาวว่าตึกนี้ได้งบก่อสร้างตั้งแต่ก่อนโควิด ตอนประมูลตั้งงบไป 162 ล้าน ฟันราคามา 139 ล้านหลังโควิดก็ขาดสภาพคล่องหนัก กว่าจะสร้างเสร็จก็ร่อแร่ จะยกเลิกสัญญามาหลายรอบแล้ว แต่ก็กัดฟัน สร้างเสร็จเมื่อกลางปีก่อน และโดนค่าปรับไปหลายล้าน
กาลเวลาล่วงเลยมานาน พอสร้างเสร็จ การไฟฟ้าแจ้งว่า ทาง สน.ต้องรับไฟฟ้าแบบใต้ดินเท่านั้น ต้องเพิ่มงบประมาณอีก 6-7 ล้านบาทเป็นอย่างน้อย ก็ต้องตั้งงบประมาณมาจ่ายการไฟฟ้าให้ทำให้ ซึ่งก็อยู่ในกระบวนการอยู่ ทุกท่านก็รู้ว่ากว่าจะตั้งงบราชการ กว่าจะหาผู้รับจ้าง กระบวนการมันยาวยืด โชคดีที่ยังไม่ได้รื้อโรงพักเก่าที่อยู่ข้างๆ เลยยังบริการประชาชนได้ปกติ
ส่วนเรื่องที่บันไดขึ้นไม่ได้ เมื่อวานได้โทรคุยกับท่านผู้กำกับโรงพัก แกแจ้งว่า ระหว่างที่อาคารยังไม่เปิด
มีการนำช่างมาตกแต่งภายในเพิ่มเพื่อเตรียมเปิดใช้อาคาร
ปรากฏว่า มีคนสติไม่ดี เดินหลุดขึ้นไปห้องชั้นสองที่เป็นห้องประชุม และห้องผู้กำกับไปทุบกระจกแตกเสียหาย แกแจ้งว่าสองรอบแล้ว แกเลยให้ช่างมาปิดตรงนี้ไว้ก่อน ป้องกันระหว่างนี้ เพราะกว่าจะเปิดได้ ก็ต้องรอการไฟฟ้ามาเชื่อมสาย คงอีกหลายเดือน
2.ส่วนท่านอดีตผู้สมัคร ส.ส. ท่านเข้าไปในตึกที่ปิดอยู่ได้อย่างไร
เท่าที่เห็นมุมกล้อง เดาว่าน่าจะถ่ายภาพทะลุกระจกเข้ามา พี่ยุทธเอาไปแชร์ แค่ภาพเดียว เลยรถทัวร์มากันเพียบตำรวจเรา ต้นทุนไม่สูงอยู่แล้ว ก็โดนหนักหน่อยครับก็เลยต้องมาชี้แจงกันครับ
3.ประเด็นถนนทางเข้าที่จอดรถเลี้ยวลำบาก
ก็เกิดจากตามแผนเดิม พอเปิดตึกได้ จะต้องรื้อถอนโรงพักเก่า ที่อยู่ชิดๆ กับตัวอาคารใหม่ (ประมาณ 3.50 ม.) ให้กลายเป็นถนน 6 เมตรโดยรอบ ซึ่งก็น่าจะใช้งานสะดวกกว่า และตัวโรงพักเดิมจะกลายเป็นที่จอดรถกว้างสำหรับประชาชนผู้มาใช้บริการ ส่วนบนตึกเป็นที่จอดรถเจ้าหน้าที่ และรถที่ใช้ในราชการ
4.หมดประเด็นชี้แจงแล้ว เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสบ่นว่า
พวกหน่วยตำรวจก่อสร้าง เรียกเล่นๆ ว่า กองโยธาตำรวจ หน้าที่ ดูแลอาคารและสถานที่ของ สตช.ทั้งประเทศ โรงพักเกือบพันห้าร้อยที่ แฟลตตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ ค่าย ตชด. อาคารสำนักงานระดับภาค ระดับจังหวัดอีกเพียบ ไหนจะตึกตรวจคนเข้าเมือง ตึกพิสูจน์หลักฐาน โรงเรียนนายร้อย ฯลฯ
เรามีสถาปนิกที่ทำงานออกแบบทั้งสิ้น 8 คน วิศวกรโครงสร้าง 4 วิศวกรสุขาภิบาล 1 วิศวกรไฟฟ้า 2 วิศวกรเครื่องกล 0.5 (เพราะแกเป็น ผกก.ต้องดูงานบริหารด้วย) จริงๆ งานแบบ สน.สุทธิสาร ก่อนปิดรูบันไดนี่
น่าจะต้องมาปรึกษาเรา แต่ต่อให้มา ก็ไม่มีเวลาดูให้แน่นอนครับ งานเต็มมือ เพราะนอกจากออกแบบแล้ว
ก็ยังต้องสำรวจพื้นที่ ประชุมกับหน่วย ประมาณราคา ร่าง TOR ทำราคากลาง ไปเป็นกรรมการตรวจรับ แบ่งตัวไปคุมงาน แบ่งตัวมาชี้แจงประเด็นปัญหาต่างๆ แค่จะแจ้งหน่วยตำรวจด้วยกันว่าทำเต็มที่แล้ว รออีกนิดนะ
ที่ช้าไม่ได้ถ่วงอะไร แค่เต็มมือจริงๆ
ถ้าย้อนไปดูโพสต์ ผมก็เชียร์ให้ปฏิรูประบบราชการสักทีให้ทำงานได้ง่ายขึ้น ไม่ใช่ สุจริต ผิดระเบียบ คือทุจริตงานเอกสารยืดยาว กว่าจะได้งบมาแก้ปัญหา รัฐเสียโอกาสไปเท่าไหร่
ไหนจะสวัสดิการชาวตำรวจ คุณได้รับบริการดีๆ จากตำรวจที่อยู่ในแฟลตเน่าๆ ไม่ได้หรอกครับ แค่ตอนเช้า นายดาบแกนั่งอึในห้องน้ำรั่วๆ เหม็นๆ ที่บ้าน แกจะเอาอารมณ์ที่ไหนมาทำงานหล่ะ
ก็ฝากไว้เท่านี้ครับ จากตำรวจหน่วยงานก่อสร้าง รูปเดียวแชร์ให้เป็นประเด็นได้ ผมชี้แจงแล้ว ก็หวังจะเอาไปแก้ข้อกล่าวหาได้ สัก 100 คนที่ด่าเราไปแล้วก็ยังดีครับจริงๆ มีมหากาพย์งานก่อสร้าง สน.สุทธิสาร อีกยาวมาก ทั้งแก้ปัญหาเทคนิค แก้ปัญหาทางบริหารงานก่อสร้าง เขียนตำราได้เล่มนึงเลย