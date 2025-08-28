การศึกษา

รมว.ศธ. แจงปมจับน.ร.กัมพูชา วัย 13 ยันยึดหลักมนุษยธรรม แต่จะเข้าเรียนต้องถูกกฎหมาย

จากกรณี คุณครูรายหนึ่ง เปิดเผยว่า มีผู้แจ้งความจับ นักเรียน อายุ 13 ปี ในข้อกล่าวหาเป็นบุคคลต่างด้าวเดินทางเข้ามา และอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต โดย ตร.ได้เดินทางมาควบคุมตัวถึง ร.ร. ซึ่งเด็กรายดังกล่าวมี แม่สัญชาติกัมพูชา ที่มีสามีเป็นคนไทย ได้นำเด็กเข้ามาตั้งแต่เป็นทารก โตที่ไทย ตลอดระยะเวลา 13 ปีไม่เคยกลับไปกัมพูชาเลย นั้น

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า ตนขอตอบเรื่องนี้แบบหมวกหลายใบ ในฐานะแม่การที่ได้เห็นเหตุการณ์ลักษณะนี้ก็รู้สึกเสียใจ หากเกิดเรื่องนี้ กับลูกที่อายุเพียง 13 ปี ก็คงเกิดความทุกข์ใจอย่างแน่นอน ส่วนในฐานะรัฐมนตรีว่าการ ศธ.ต้องเรียนว่า ศธ.ยึดหลักมนุษยธรรมมาโดยตลอด ไม่เช่นนั้นนักเรียนรายนี้คงไม่ได้เข้ามาเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ตั้งแต่แรก ทาง สพฐ.เองก็ได้รับผิดชอบดูแลมาโดยตลอด สำหรับการดำเนินการต่อจากนี้ก็คงต้องมาดูรายละเอียดว่ามีอะไรที่ ศธ.สามารถช่วยเหลืออย่างถูกต้องตามกฎหมายได้บ้าง ส่วนในฐานะที่ตนเคยเป็นอาจารย์และมีลูกศิษย์มาก่อน ก็เข้าใจครูที่ออกมาโพสต์เรื่องนี้ผ่านโซเชียลมีเดีย เพราะคงมีความทุกข์และไม่รู้จะหาทางออกอย่างไรเพื่อช่วยเหลือนักเรียนของตัวเอง จึงอยากจะให้สังคมให้ความเป็นธรรมกับเด็กคนหนึ่งเพียงเท่านั้น

“ตามที่ได้กล่าวไปว่า ศธ. ยึดหลักมนุษยธรรม แต่ในขณะนี้เหตุการณ์การปะทะบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ก็เป็นเรื่องที่ฝ่ายความมั่นคงเองจะต้องดูแลและดำเนินการตามกฎหมาย ศธ.คงต้องมาดูว่ากฎหมายต่างๆ ฝ่ายความมั่นคงจะดำเนินการอย่างไรบ้าง ทั้งนี้ จากที่ได้รับการรายงาน ก็พบว่านักเรียนรายนี้มีพ่อแม่ที่ไม่ใช่คนไทย จึงอาจจะมีประเด็นในเรื่องของการเข้าเมืองไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้นคงต้องมาดูว่า จะดำเนินการอะไรได้บ้างและถ้าหากสามารถทำให้เด็กเข้าเรียนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายได้ ศธ.ก็พร้อมที่จะดูแลเด็กรายนี้” นางนฤมลกล่าว

นางนฤมลกล่าวต่อว่า ทั้งนี้ ตนอยากจะขอฝากไปยังประชาชนว่าเรื่องนี้ควรจะต้องมีการแยกแยะระหว่างความขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับเรื่องของมนุษยธรรม ซึ่งตนก็ถือเป็นบุตรหลานของผู้อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ที่ประเทศไทย เพราะบรรพบุรุษเป็นชาวจีนได้นั่งเรือสำเภาเข้ามา พ่อ แม่ก็เคยเล่าให้ฟังว่า ศธ. ในยุคนั้นให้เด็กที่เกิดจากผู้อพยพเข้ามาเรียน เพื่อให้ได้รับการศึกษาตามหลักกฎหมาย ซึ่งตรงกับพระราชประสงค์ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งทรงให้โอกาสกับผู้คนทุกเชื้อชาติ จนมาถึงในปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ก็ทรงดูแลเรื่องเหล่านี้มาโดยตลอด จึงอยากฝากให้ประชาชนทุกคนแยกแยะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น