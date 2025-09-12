ครูไทย 4.4 แสนคน 37% ยังไม่มีวิทยฐานะ ‘ระดับชำนาญการ-ชพ.’ ทะลุ 2 แสนราย

ครูไทย 4.4 แสนคน 37% ยังไม่มีวิทยฐานะ ‘ระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ’ ทะลุ 2 แสนราย เผยสัดส่วน ขรก.หญิงเป็นครู-ชายเป็นตร. มากที่สุด
วิทยฐานะ – จากกรณีที่ ก.พ.สรุปภาพรวม กำลังคนภาครัฐ ปี 2567 พบข้อมูลที่น่าสนใจว่า ภายในจำนวนข้าราชการไทยทั้งหมด 1,756,606 คน กระทรวงและหน่วยงานที่มีข้าราชการมากที่สุด 3 ลำดับแรก คือ กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 442,956 คน รองลงมา คือ กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 232,918 คน และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 213,086 คน ตามลำดับ
ฉะนั้น กระทรวงศึกษาธิการ จึงเป็นกระทรวงใหญ่ที่มีจำนวนข้าราชการมากที่สุด โดยมีจำนวน ข้าราชการครู 444,168 คน
อย่างไรก็ตาม เมื่อเจาะลึกไปที่ “ตำแหน่ง” ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พบว่า “ส่วนใหญ่” ยังไม่มีวิทยฐานะ ถึงร้อยละ 36.66 (162,849 คน) รองลงมา คือ ระดับชำนาญการพิเศษ ร้อยละ 28.27 (125,550 คน) และระดับชำนาญการ ร้อยละ 21.42 (95,150 คน) ตามลำดับ
สำหรับ วิทยฐานะ หมายถึง สถานะทางวิชาการหรือคุณสมบัติทางวิชาการ ที่บุคลากรทางการศึกษา เช่น ครูและอาจารย์ ต้องมีเพื่อเลื่อนระดับหรือปรับปรุงสถานะของตนเองในระบบการศึกษาไทย โดยการเลื่อนวิทยฐานะนั้นจะต้องดำเนินการตามระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ในการประเมินและขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ นอกจากนี้ การมีวิทยฐานะที่สูงขึ้นยังช่วยให้บุคลากรทางการศึกษามีโอกาสในการพัฒนาตนเองและได้รับการยอมรับในสายอาชีพ
ขณะเดียวกัน ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ (อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์) ร้อยละ 76.45 รองลงมา คือ ระดับชำนาญการ
ร้อยละ 10.16 และชำนาญการพิเศษ ร้อยละ 5.40
ประกอบกับ เมื่อศึกษาสัดส่วนของข้าราชการไทยตาม “เพศ” พบว่า ข้าราชการหญิงส่วนใหญ่ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 38.20 รองลงมาคือข้าราชการพลเรือนสามัญ ร้อยละ 34.77 พนักงานส่วนตำบล ร้อยละ 6.32 และครูส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 5.27
ตามลำดับ
ขณะที่ ข้าราชการชายส่วนใหญ่ ประมาณ 1 ใน 3 เป็นข้าราชการตำรวจ คิดเป็นร้อยละ 34.33 รองลงมาคือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 22.64 และข้าราชการพลเรือนสามัญ ร้อยละ 22.39 ตามลำดับ
