ม.รามคำแหง ย้ำ!! โจ๋วิวาทงานบุญเดือนสิบ ไม่ใช่นักศึกษาม.รามฯ หวั่นกระทบภาพลักษณ์
จากกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจรับแจ้งเหตุวัยรุ่นยกพวกตีกัน ที่บริเวณงานคอนเสิร์ตสารทเดือนสิบ ม.รามคำแหง ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. เป็นเหตุให้มีนักศึกษาวิทยาลัยช่าง 2 สถาบัน บาดเจ็บหลายราย โดยเจ้าหน้าที่ได้ติดตามรวบผู้ต้องสงสัยก่อเหตุไว้ได้และสอบสวนแล้ว ทราบว่า 2 ฝ่ายไม่เคยรู้จักกันก่อน แต่มามีเรื่องทะเลาะกันภายในงาน ตร.เตรียมคุมตัวไปฝากขังในวันที่ 22 ก.ย.นี้
- วัยรุ่นวิวาท ไล่แทงเลือดอาบ หน้าเวทีคอนเสิร์ต งานบุญสารทเดือนสิบ ในม.ดัง
- ง้างปาก ‘โจ๋เทคนิค’ ชนวนเหตุไล่ฟันกันเจ็บอื้อ ขณะเวทีบรรเลงเพลง ‘ก่อนตาย’ ตร.จ่อหิ้วฝากขัง 22 ก.ย.นี้
ล่าสุดทาง งานกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้เผยแพร่ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ชี้แจงกรณีดังกล่าวว่า กลุ่มผู้ก่อเหตุเป็นเด็กช่างจากภายนอก!!!ไม่ใช่เด็กรามเข้ามาชมคอนเสิร์ตแล้วเกิดการทะเลาะวิวาทกัน ส่งผลให้คอนเสิร์ตต้องหยุดเล่นโดยทันที ซึ่งมีนักศึกษาและประชาชนจำนวนมาก อยู่ภายในงาน
พบผู้ได้รับบาดเจ็บ 3-6 ราย สภาพมีแผลถูกอาวุธมีดแทง ทีมกู้ภัยจึงเข้าช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล ส่วนกลุ่มผู้ก่อเหตุพยายามหลบหนี มีเจ้าหน้าทีตำรวจภายในงานจับกุมส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.หัวหมาก จึงควบคุมตัวกลุ่มวัยรุ่นต้องสงสัยเพื่อสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
พร้อมย้ำว่า “ขอความร่วมมือให้ผู้ที่เผยแพร่ข่าวงานสารทเดือนสิบวันที่ 19 ก.ย. 2568 ได้โปรดให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงที่ครบถ้วน เพื่อไม่ให้เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่เสียหายแก่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอบคุณครับ”