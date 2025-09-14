กรมเจ้าท่า เผยสาเหตุ เพลิงไหม้เรือ ท่าเรือวัดราชสิงขร หลุดลอยกลางเจ้าพระยา

‘กรมเจ้าท่า’ เผยเหตุเพลิงไหม้เรือด่วนเจ้าพระยา 3 ลำ คาดเกิดจากฝนตกหนักทำไฟฟ้าลัดวงจร
เมื่อวันที่ 14 กันยายน นายกริชเพชร ชัยช่วย อธิบดีกรมเจ้าท่า (จท.) เปิดเผยว่า เมื่อเวลา 18.43 น. ได้รับรายงานเหตุเพลิงไหม้เรือ บริเวณท่าเรือวัดราชสิงขร ซึ่งเป็นสถานีจอดพักเรือของ บริษัทเรือด่วนเจ้าพระยา ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยยานนาวา และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการพิเศษและกู้ภัยทางน้ำ ได้เข้าไปยัง สถานที่เกิดเหตุ
สำหรับที่เกิดเหตุเป็นเรือโดยสาร เพลิงลุกไหม้เรือที่จอดเทียบท่า จำนวน 1 ลำ และลุกลามเรือที่อยู่กลางน้ำ จำนวน 2 ลำ เบื้องต้นไม่มีผู้ติดค้าง โดยฝ่ายปฏิบัติการพิเศษและกู้ภัยทางน้ำ ได้ใช้น้ำดับไฟ โดยสาเหตุเบื้องต้น คาดว่าเกิดจากฝนตกหนักและได้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรขึ้น เบื้องต้นบสามารถควบคุมเพลิงได้แล้ว
“เบื้องต้นกรมเจ้าท่า จะตั้งคณะกรรมการเพื่อสอบหาสาเหตุของการเกิดเหตุเพลิงไหม้เรือด่วนเจ้าพระยา ที่จอดเทียบท่าวัดราชสิงขร ก่อนกำหนดมาตรการป้องกันการเกิดเหตุในลักษณะเช่นนี้อีก โดยให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน” นายกริชเพชร กล่าว
