แคดดี้สาว ถูกฟ้าผ่ากลางสนามกอล์ฟ เสียชีวิตแล้ว เหลือเฟือ มกจ๊ก เผยจัดพิธีศพที่วัดแป้นทอง
จากกรณีแคดดี้สาว ถูกฟ้าผ่ากลางสนามกอล์ฟแห่งหนึ่ง พื้นที่ สน.คลองสามวา และถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล เหตุเกิดเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2568
ล่าสุดเมื่อวันที่ 23 กันยายน เฟซบุ๊ก เหลือเฟือ ชาแนล1 ของ เหลือเฟือ มกจ๊ก นักแสดงตลกชื่อดัง ได้โพสต์คลิปชี้แจงว่า “น้องหลิง” ที่ถูกฟ้าผ่ากลางสนามกอล์ฟได้เสียชีวิตลงแล้ว
เหลือเฟือยังระบุอีกว่า น้องหลิงคือลูกสาวของผู้ใหญ่อุบล ที่เป็นหนึ่งในนักแสดงของช่อง และน้องหลิง แคดดี้ที่ถูกฟ้าผ่าเสียชีวิต ก็คือลูกสาวของผู้ใหญ่อุบล หรือเป็นหลานของผมนั่นเอง
หลังจากนี้จะมีการตั้งศพเพื่อรดน้ำศพที่วัดแป้นทอง หทัยราษฎร์ 39 กทม. เวลา 16.00 น.