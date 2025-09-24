รถยนต์ตกลงไปเพิ่ม 1 คัน เหตุถนนทรุด หน้าวชิรพยาบาล รพ.ปิดบริการผู้ป่วยนอกทุกประเภท
จากกรณีถนนสามเสนทรุดตัว บริเวณหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล กรุงเทพฯ ช่วงเช้าวันที่ 24 กันยายน เป็นหลุมกว้างขนาด 30 x 30 เมตร ลึก 50 เมตร และยังมีการทรุดตัวอยู่เรื่อยๆ เบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ มีเสาไฟฟ้าตกลงไป 2 ต้น รวมทั้งรถยกของ สน.สามเสน ตกลงไปด้วย ขณะที่มีการอพยพผู้ป่วยในโรงพยาบาลและประชาชนในบริเวณใกล้เคียงออกไปจากพื้นที่ อยู่ในจุดที่ปลอดภัยแล้ว นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ปิดการจราจรแยกวชิรพยาบาล-แยกซังฮี้ และบริเวณใกล้เคียงโดยรอบแล้วนั้น
ล่าสุดเมื่อเวลา 08.35 น. วันที่ 23 กันยายน ศูนย์วิทยุพระราม 199 รายงานว่า เหตุถนนทรุดตัว บริเวณหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ขณะนี้รถยนต์ได้ตกลงไปเพิ่มอีกจำนวน 1 คัน
ขณะที่ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ออกประกาศปิดให้บริการผู้ป่วยนอกทุกประเภท รวมถึงคลินิกปฐมภูมิเขตเมืองวชิรพยาบาล และคลินิกพิเศษวชิรพยาบาล เนื่องจากเหตุการณ์ผิวจราจรทรุดตัวจากการก่อสร้างรถไฟฟ้าส่งผลกระทบต่อการให้บริการ
ทั้งนี้ โรงพยาบาลจะดำเนินการนัดผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวกลับเข้ารับบริการตามปกติให้เร็วที่สุด
รวมทั้งเพื่อความปลอดภัยของนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลของดการเรียนการสอนของนักศึกษาทุกหลักสูตรในวันที่ 24 ก.ย.
ด้านนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายวิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายณรงค์ เรืองศรี รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายสุริยชัย รวิวรรณ ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายเทียนชัย วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการเขตดุสิต ผู้บริหารวชิรพยาบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สถานีตำรวจนครบาลสามเสน การประปานครหลวง การไฟฟ้านครหลวงเขตสามเสน ผู้รับจ้างก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง ลงพื้นที่เร่งตรวจสอบตั้งแต่เวลา 08.30 น.ที่ผ่านมา และประเมินสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือและแก้ไขเหตุผิวจราจรทรุดตัว บริเวณหน้าวชิรพยาบาล ถนนสามเสน เขตดุสิต
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า เจ้าหน้าที่แจ้งผู้สื่อข่าวในพื้นที่ว่ามีแนวโน้มสูงที่จะยุบตัวเพิ่ม โดยหลุมยุบด้านล่างอาจมีความลึกมากกว่า 30 เมตร ล่าสุดเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างเคลียร์คนออกนอกพื้นที่ และนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี จะเดินทางเข้ามาที่เกิดเหตุ
ส่วนความเสียหายเบื้องต้น รถยกของ สน.สามเสน ตกลงไป 2 คัน เสาไฟฟ้าตกลงไป 2 ต้น และตัดไฟและตัดน้ำแล้ว น้ำหยุดไหลแล้ว