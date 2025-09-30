อีกไม่กี่สัปดาห์! สถานทูตฝรั่งเศส จ่อ ‘ทำใหม่’ หลังถูกมือดีบอมบ์ พ่นทับงานศิลปิน
สืบเนื่องกรณี ภาพผลงานกราฟิตี้ของศิลปินต่างชาติใน กทม. ถูกพ่นสีทับที่บริเวณซอยเจริญกรุง 30 เขตบางรัก กรุงเทพฯ โดยผลงานศิลปะที่เสียหายดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม “Krung Thep Creative Streets” ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูต ในสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย เนื่องในโอกาส European Heritage Day 2025
โดยวานนี้ (29 กันยายน) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯกทม. พร้อมด้วย นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าฯกทม. ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย ซึ่งจับผู้กระทำความผิดได้แล้ว 1 จาก 3 รายนั้น
ล่าสุด เมื่อเวลา 15.57 น. วันที่ 30 กันยายน สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย (Ambassade de France en Thaïlande) ได้โพสต์ข้อความถึงกรณีดังกล่าวผ่านทางแฟนเพจเฟซบุ๊ก ซึ่งเปิดเผยว่า จะมีการจัดทำผลงานชิ้นใหม่บนผนังในเร็วๆ นี้ โดยระบุว่า
กลุ่มบุคคลได้พ่นสีทำลายความงามของหนึ่งในภาพจิตรกรรมฝาผนังภายใต้งาน กรุงเทพฯ สตรีท สร้างสรรค์ (Krungthep Creative Streets) ในช่วงค่ำวันเสาร์ถึงเช้าวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
ผลงานชิ้นดังกล่าว ซึ่งสร้างสรรค์โดยศิลปินชาวสเปน คาโรลินา อาดัน คาโร (Carolina Adán Caro) ถูกกลุ่มบุคคลจำนวน 3 คน พ่นสีทับด้วยตัวอักษรสีดำขนาดใหญ่ โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมผู้ก่อเหตุได้แล้วหนึ่งรายจากหลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิด
งาน กรุงเทพฯ สตรีท สร้างสรรค์ จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เนื่องในเนื่องในวันมรดกยุโรป ประจำปี 2568 ระหว่างวันที่ 15-21 กันยายน โดยได้รับการสนับสนุนจากกรุงเทพมหานคร (Bangkok Metropolitan Administration: BMA) และมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้สัมผัสความงดงามและคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรม ตลอดจนสะท้อนให้เห็นถึงพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ร่วมสมัย
ทั้งนี้ จะมีการจัดทำผลงานชิ้นใหม่บนผนังดังกล่าวบริเวณซอยเจริญกรุง 30 เขตบางรัก ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า
