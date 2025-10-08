ล่าตัว 21 ผู้ร่วมก่อเหตุ รัวยิงสนั่น สะพานพระปกเกล้า ตร.เผยชนวนเหตุ ชี้ ทำเป็นขบวนการ
จากกรณีสน.พระราชวัง รับแจ้งเหตุวัยรุ่นถูกอาวุธปืนยิงได้รับบาดเจ็บ บริเวณใต้สะพานพระปกเกล้า เจ้าหน้าที่สายตรวจ 191 กำลังฝ่ายสืบสวนและสายตรวจ สน.พระราชวังเข้าตรวจสอบพบวัยรุ่นชาย 2 ราย อายุประมาณ 20 ปี รายที่ 1 สภาพมีบาดแผลกระสุนปืนเข้าที่น่องขาขวา กระสุนทะลุออก ส่วนรายที่ 2 ถูกกระสุนปืนเข้าหัวเข่าซ้าย กระสุนฝังใน หน่วยกู้ชีพมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จึงนำส่งรพ.กลาง และรพ.ตากสิน หลังนั่งชมวิวบริเวณดังกล่าว เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม เวลาประมาณ 01.00 น. ที่ผ่านมา
- รัวยิงดังสนั่น สะพานพระปกเกล้า วัยรุ่นนั่งเล่นใต้สะพาน โดนกระสุนเจ็บ 2 คนร้ายตะโกนลั่น เอาอีกไหม
- รวบแล้ว 9 วัยรุ่น รัวยิงใส่วัยรุ่นอีกกลุ่มนั่งชมวิวใต้สะพานพระปกเกล้า เจ็บ 2 ราย ขยายผลต่อ
ต่อมาชุดสืบสวนสน.พระราชวัง จับกุมนายกฤษดา หรือ หิน อายุ 20 ปี พร้อม พวกที่เป็นเยาวชนอีก 3 คน ตาม หมายจับของศาลอาญา ที่ 5856/2568 ลงวันที่ 4 ต.ค. 2568 ข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่น , มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต, พาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร และยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยใช่เหตุ ในเมือง หมู่บ้านหรือชุมชน
เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 8 ตุลาคม ที่ สน.พระราชวัง พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ต.พัลลภ แอร่มหล้า รอง ผบช.น.ดูแลงานสืบสวน พล.ต.ต.โชติวัฒน์ เหลืองวิลัย ผบก.สส.บช.น. พล.ต.ต.ชัยกฤต โพธิ์อ๊ะ ผบก.น.6 ได้สั่งการ พ.ต.อ.นริศ ปรารถนาพร รอง ผบก.น.6 พ.ต.อ.อรรชวศิษฏ์ ศรีบุณยมานนทน์ ผกก.สส.3 บก.สส.บช.น. พ.ต.อ.เชิดศักดิ์ รอดเข็ม ผกก.สส.บก.น.6 พ.ต.อ.ภาวัต วรรธสุภัทร ผกก.สน.พระราชวัง ได้สั่งการให้ พ.ต.ท.ไพศาล เดชกัลยา รอง ผกก.สส.สน.พระราชวัง พ.ต.ท.เดชา พรมโสภา สว.สส.สน.พระราชวัง ชุดสืบสวนสน.พระราชวัง แถลงการปราบปราม กลุ่มวัยรุ่นที่ตั้งแก๊งก่อเหตุบริเวณสะพานพระปกเกล้า ซึ่งเป็นจุดที่มีนักท่องเที่ยวนิยมมานั่งชม บรรยากาศ และถ่ายรูป สร้างความรำคาญ และเสื่อมเสียแก่ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว
พล.ต.ต.โชติวัฒน์ กล่าวว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น ช่วงกลางดึกวันที่ 4 ตุลาคม ต่อเนื่องวันที่ 5 ตุลาคมที่ผ่านมา มีกลุ่มเยาวชนจากฝั่งธน รวมตัวกันที่ซอยสุขสวัสดิ์ 2 รวมแล้ว 25 คน ขี่รถจักรยานยนต์ซ้อนท้ายกันมา 12 คัน แบ่งเป็น ผู้ใหญ่ 7 คนและเยาวชน 18 คน ก่อนจะมาก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงใส่กลุ่มวัยรุ่นบาดเจ็บ 2 คน ที่นั่งชมวิวอยู่ใต้สะพานพระปกเกล้า และขี่หลบหนีไป
ต่อมาพนักงานสอบสวน สน.พระราชวัง รวบรวมพยานหลักฐาน ขออนุมัติหมายจับต่อศาลอาญาได้ 2 คน คือนายกฤษดา หรือ หิน อายุ 20 ปี และนายโอ๊ต (นามสมมติ) อายุ 17 ปี (เยาวชน) 2 คนนี้ถือว่าเป็นมือปืน
ส่วนเยาวชนอีก 2 คน ที่จับได้คือนายนาซี๊ด (นามสมมติ) อายุ 17 ปี และนายดิส (นามสมมติ) อายุ 16 ปี 2 คนนี้เป็นคนขี่รถจักรยานยนต์พานายหินและนายโอ๊ตซ้อนท้ายมา
เบื้องต้นพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่น และความผิดตาม พ.ร.บ. อาวุธปืน รวมทั้งตรวจยึดรถจักรยานยนต์ 2 คันที่ใช้ในการก่อเหตุ ส่วนรถอีก 10 คัน ได้มีการอายัดไปตรวจสอบชั่วคราวก่อน
ส่วนผู้ร่วมก่อเหตุอีก 21 ราย ที่ยังหลบหนีอยู่แบ่งเป็นผู้ใหญ่ 6 รายและเยาวชน 15 ราย ตอนนี้ทราบตัวหมดแล้ว อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อพิจารณาออกหมายจับและประสานผู้ปกครองให้พามามอบตัวกับพนักงานสอบสวน หลังจากนี้พนักงานสอบสวนจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาทั้ง 25 คนเพิ่มเติม ในฐานความผิดรวมตัวกันมากกว่า 10 คน ไปก่อความเดือดร้อนอีกด้วย
จากการสอบปากคำ ผู้ต้องหาให้การว่า เมื่อวันที่ 3 ตุลาคมที่ผ่านมา นายโอ๊ตถูกกลุ่มวัยรุ่นบี 19 ใช้อาวุธมีดไล่ฟันมา ก่อนที่บริเวณถนนตากสินใกล้กับวงเวียนใหญ่ แจ้งเรื่องนี้กับรุ่นพี่ภายในกลุ่ม รุ่นพี่จึงมีการรวมกลุ่มวัยรุ่นเพื่อจะตามไปเอาคืน จากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดพบว่า กลุ่มผู้ก่อเหตุได้มีการซักซ้อมวางแผนกันไว้อย่างละเอียด
สำหรับผู้ต้องหา 4 คนแรก พบว่ามี 3 คน ที่เคยเป็น นักมวยเก่า และอยู่ค่ายมวยชื่อดังย่านฝั่งธนมาก่อน ส่วนนายหินเคยมีประวัติถูกดำเนินคดี ข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2567 พื้นที่ สน.บางมด
สำหรับมาตรการป้องกันความปลอดภัย พล.ต.ต. ชัยกฤต โพธิ์อ๊ะ ผบก.น.6 เปิดเผยว่า ในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว คาบเกี่ยวกันหลายพื้นที่ สน. ไม่ว่าจะเป็นทั้ง สน.บุปผาราม สน.ปากคลองสาน และ สน. พระราชวัง เส้นทางผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ให้ฝ่ายป้องกันปราบปรามของแต่ละพื้นที่จัดชุดหน่วย MPB SWAT ออกตรวจตาป้องกันเหตุตั้งแต่ช่วงเวลา 21.00 น. ไปจนถึง 04.00 น. มีการปฏิบัติงานมาแล้วทั้งหมด 4 คืน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี โดยชุดปฏิบัติการนี้จะลาดตระเวนทุกคืน จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ถ้าหากพบเห็นบุคคลใดที่ต้องสงสัยก็จะเข้าไปตรวจสอบในทันที
