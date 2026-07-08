สายตรวจเห็นท่าทางลุกลน รวบหนุ่มช่างกลวัย27 พกปืนหน้ามหาวิทยาลัยดัง ย่านปทุมวัน
เมื่อวันที่ 8 ก.ค. พล.ต.ต.ชัยกฤต โพธิ์อ๊ะ ผบก.น.6 พ.ต.อ.นริศ ปรารถนาพร รอง ผบก.น.6 พ.ต.อ.ศิริชาติ จันทร์พรมมา ผกก.สน.ปทุมวัน พ.ต.ท.ศตวรรธน์ เกียรติสกุลทอง รอง ผกก.สส.สน.ปทุมวัน พ.ต.ท.สมชาย ธนะเจริญขวัญ รรท.รอง ผกก.ป.สน.ปทุมวัน พ.ต.ท.จุมภฎ หอมหวาน สวป.สน.ปทุมวัน พ.ต.ท.วิรัตน์ ดำเนิน สว.สส.สน.ปทุมวัน และสายตรวจ สน.ปทุมวัน ร่วมกันจับกุม นายศุภธัช อายุ 27 ปี พร้อมด้วยของกลางมี อาวุธปืนขนาด 9 มม. 1 กระบอก แม็กกาซีน 1 แม็ก เครื่องกระสุนปืนขนาด 9 มม. 6 นัด ซองปืนหนังสีดำ 1 ซอง บริเวณทางเท้าหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร วันที่ 7 กรกฎาคม เวลา 18.00 น.
เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับได้ออกปฏิบัติหน้าที่สายตรวจตามมาตรการป้องกันเหตุนักศึกษาทะเลาะวิวาท จนมาถึงบริเวณทางเดินเท้าหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พบนายศุภธัช ท่าทางมีพิรุธผิดสังเกต ลุกลี้ลุกลน เป็นที่น่าอันควรสงสัย
จากพฤติการณ์เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับมีเหตุอันควรสงสัยและเชื่อได้ว่า นายศุภธัชน่าจะมีสิ่งของที่มีไว้เป็นความผิด หรือมีสิ่งของที่ได้มาจากกระทำความผิด หรือมีสิ่งของมีไว้เพื่อจะใช้ในการกระทำผิดอยู่ที่ตัวนายศุภธัช เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับจึงแสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ เข้าตรวจสอบและขอทำการตรวจค้น ก่อนทำการตรวจค้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แสดงความบริสุทธิ์ใจจนเป็นที่พอใจแก่นายศุภธัชแล้ว
จากการตรวจค้นพบอาวุธปืนขนาด 9 มม.พร้อมเครื่องกระสุนปืนขนาด 9 มม.จำนวน 6 นัด บรรจุอยู่ในแม็กกาซีน อยู่ในตัวปืน เหน็บอยู่ที่บริเวณเอวด้านหน้าข้างขวาของนายศุภธัช สอบถามนายศุภธัชยอมรับเป็นเจ้าของ จึงได้แจ้งข้อกล่าวหา
1.มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
2.พาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไปในเมืองหรือหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร ให้ทราบพร้อมแจ้งสิทธิให้ทราบและพามายัง สน.ปทุมวัน ทำบันทึกการจับส่งพนักงานสอบสวน สน.ปทุมวัน เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป