LAS เปิดตัวแพลตฟอร์มกฎหมายธุรกิจอัจฉริยะ ใช้ AI พลิกโฉมการค้นคว้า
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม โดย ดร.ธันย์ธรณ์เทพ แย้มอุทัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลีกัล แอดวานซ์ โซลูชั่น จำกัด (LAS) เปิดตัวแพลตฟอร์ม “Kelomn.com” ศูนย์รวมความรู้ด้านกฎหมายธุรกิจออนไลน์แห่งใหม่ ที่พัฒนาขึ้นเพื่อยกระดับการเข้าถึงข้อมูลกฎหมายให้สะดวก รวดเร็ว และเข้าใจง่าย ด้วยการผสานองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายธุรกิจเข้ากับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดยโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุน ทุนนวัตกรรมแห่งชาติด้าน AI Legal Research จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA สะท้อนศักยภาพของนวัตกรรมไทยในการพัฒนางานวิจัยและบริการด้านกฎหมายสู่ยุคดิจิทัล แพลตฟอร์มนี้ เกิดจากประสบการณ์ตรงในการทำหน้าที่ที่ปรึกษากฎหมายธุรกิจ ซึ่งต้องค้นคว้าข้อมูลจากหลายแหล่ง ทั้งราชกิจจานุเบกษา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และคำพิพากษาศาลฎีกา ส่งผลให้ใช้เวลามากและเกิดความซ้ำซ้อนในการสืบค้น จึงพัฒนาแพลตฟอร์มที่รวบรวมและเชื่อมโยงแหล่งข้อมูลสำคัญไว้ในที่เดียว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นคว้าและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งาน
สำหรับการเปิดตัวแพลตฟอร์มในระยะแรก จะมุ่งเน้นการนำเสนอองค์ความรู้ภายใต้แนวคิด “ระบบนิเวศของกฎหมายธุรกิจ” (Ecosystem of Business Law) ซึ่งประกอบด้วย 4 เสาหลัก ได้แก่ Share, Shield, Control และ Up เพื่อถ่ายทอดมุมมองของที่ปรึกษากฎหมายธุรกิจ พร้อมอธิบายประเด็นกฎหมายที่ซับซ้อนให้เข้าใจได้ง่าย และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
นอกจากนี้ Kelomn.com ยังเป็นมากกว่าคลังข้อมูลกฎหมาย เพราะได้รับการพัฒนาให้เป็น แพลตฟอร์มวิจัยกฎหมายที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี AI (AI Legal Research Platform) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก NIA ผ่านโครงการทุนนวัตกรรมแห่งชาติด้าน AI Legal Research สะท้อนถึงการต่อยอดองค์ความรู้กฎหมายด้วยนวัตกรรม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจและการทำงานในยุคดิจิทัล
ดร.ธันย์ธรณ์เทพ กล่าวว่า การได้รับทุนสนับสนุนจาก NIA ถือเป็นเครื่องยืนยันว่าแนวคิดการพัฒนาแพลตฟอร์มของ LAS สอดคล้องกับทิศทางการส่งเสริมนวัตกรรมของประเทศ โดย Kelomn.com ไม่ได้เป็นเพียงฐานข้อมูลกฎหมาย แต่ยังนำเสนอเนื้อหาผ่าน “น้องแว่น” มาสคอตเด็กสาวผู้รักการอ่านกฎหมายธุรกิจ ที่จะช่วยสรุปและเล่าเรื่องกฎหมายด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย สนุก และเป็นกันเอง เพื่อให้ประชาชน นักธุรกิจ ผู้ประกอบการ และผู้สนใจด้านกฎหมายสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ เปิดให้บริการใช้งานฟรี เพื่อเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านกฎหมายธุรกิจที่ทันสมัย และเป็นอีกก้าวสำคัญของการประยุกต์ใช้ AI ในการยกระดับการค้นคว้าและการเรียนรู้ด้านกฎหมายของประเทศไทย.