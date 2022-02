สปสช.ย้ำ 3 ช่องทาง ผู้ป่วยโควิดลงทะเบียนเข้าระบบ HI รักษาที่บ้าน

วันนี้ (16 ก.พ.65) ผศ.ภญ.ยุพดี ศิริสินสุข รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า จากจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา แต่ด้วยเป็นการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน ทำให้ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวไม่มีอาการ หรือมีอาการไม่มาก แต่ทั้งนี้ยังจำเป็นต้องเฝ้าระวังและติดตามตามนโยบาย HI- CI – ATK first ของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.)โดย สปสช. จัดทำระบบการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่บ้าน (Home Isolation: HI) ในการจับคู่หน่วยบริการดูแล และขณะนี้ยังคงให้บริการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเมื่อประชาชนตรวจ ATK ด้วยตนเองและมีผลติดเชื้อโควิด-19 สามารถลงทะเบียนระบบ HI ดังนี้

กรุงเทพมหานคร (กทม.) โทรศัพท์ติดต่อสายด่วนของแต่ละเขต (เข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์หรือเฟซบุ๊ก กรุงเทพมหานคร: https://bit.ly/3FBOgvw ) หรือ สายด่วนศูนย์เอราวัณ 1669 กด 2 หรือเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @BKKCOVID19CONNECT

ต่างจังหวัด โทร.Call Center ของจังหวัดหรืออำเภอ เข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ หรือเฟซบุ๊กสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)

ทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด หากไม่ทราบ หรือไม่สะดวกโทร.ตามรายละเอียดข้างต้น

1.โทร.สายด่วน สปสช. 1330 กด 14 หรือ

2.ลงทะเบียนด้วยตนเองที่ https://crmsup.nhso.go.th/#TicketHIหรือ

3.ไลน์ สปสช. โดยเพิ่มเพื่อน พิมพ์ @nhso หรือคลิก https://lin.ee/zzn3pU6

– เลือกเมนูบริการเกี่ยวกับโควิด-19

– เลือกลงทะเบียนเข้าสู่ระบบการดูแลที่บ้าน (Home Isolation)

นโยบายของรัฐบาลให้ผู้ติดเชื้อโควิด-19 เข้าสู่การรักษาที่บ้าน (HIn) หากสภาพบ้านไม่พร้อม จะเข้าสู่การรักษาในระบบชุมชน (Community Isolation: CI) แต่ถ้าหากอาการรุนแรงขึ้น คนไข้จะถูกส่งต่อเข้าโรงพยาบาลตามความเร่งด่วนของคนไข้แต่ละราย

หลังจากผู้ติดเชื้อโควิด-19 โทรแจ้งตามระบบแล้ว จะมีเจ้าหน้าหน้าที่โทรกลับเพื่อประเมินอาการภายใน 6 ชั่วโมง หากภายใน 6 ชั่วโมงยังไม่มีการติดต่อกลับ ให้โทร.แจ้งที่ สายด่วน สปสช. 1330 อีกครั้ง

“กรณีโทรสายด่วน 1330 ไม่ติด เนื่องจากมีประชาชน โทร.เข้ามามาก ไม่ต้องกังวล สปสช.จัดเจ้าหน้าที่โทรกลับสายที่โทรไม่ติดเพื่อรับข้อมูลเข้าระบบ หรือใช้ช่องทางลงทะเบียนด้วยตนเองตาม link ข้างต้น หรือผ่านช่องทางไลน์ สปสช. พิมพ์ @nhso” รองเลขาธิการ สปสช. กล่าว

ผศ.ภญ.ยุพดี กล่าวว่า ขณะนี้มีข้อมูลจากทีมเครือข่ายจิตอาสาที่มาร่วมดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 แจ้งว่ามีประชาชนส่วนหนึ่งเกิดเข้าใจผิดว่า เมื่อลงทะเบียน HI แล้วจะเสียสิทธิการจองเตียงเข้ารักษาในโรงพยาบาล ขอชี้แจงว่าระบบ HI เป็นการติดตามและดูแลผู้ป่วยโควิด-19 เฉพาะกลุ่มผู้ป่วยสีเขียว เพื่อแยกผู้ป่วยสีเหลืองและแดงเข้ารักษาที่โรงพยาบาล ช่วยลดความแออัดและให้มีเตียงเพียงพอรองรับผู้ป่วยอาการหนักและจำเป็น ซึ่งในระหว่างการดูแลในระบบ HI หากผู้ป่วยมีอาการแย่ลงก็จะมีการส่งต่อผู้ป่วยเข้ารักษาในโรงพยาบาล ไม่ได้เสียสิทธิการเข้ารักษาในโรงพยาบาลแต่อย่างใด

ส่วนกรณีการขอใบรับรองแพทย์ช่วงรักษาตัวในระบบ HI นั้น ให้ประสานกับหน่วยบริการที่ดูแลซึ่งจะออกใบรับรองแพทย์ให้ตามการให้บริการจริง