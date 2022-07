ชัชชาติ ชี้ หน้าที่ กทม.ไม่ใช่ให้เงิน แต่ให้พื้นที่-ดันศก.สร้างสรรค์ แนะหาความรู้พัฒนาตัวเอง

ชัชชาติ ชี้ หน้าที่ กทม.ไม่ใช่ให้เงิน แต่ให้พื้นที่-ดัน ศก.สร้างสรรค์ แนะหาความรู้พัฒนาตัวเอง

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม ที่สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 ห้างสรรพสินค้าสามย่านมิตรทาวน์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศภายในงาน “นายอินทร์สนามอ่านเล่น”

โดยเวลา 11.15 น. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯกทม.) ร่วมงานนายอินทร์สนามอ่านเล่น ตอนสนาม กระชับมิตร ก่อนขึ้นเวทีเสวนาในหัวข้อ “Inspire Talk สนามบันดาลใจ” เพื่อแชร์ประสบการณ์ บอกเล่ามุมมองในฐานะนักอ่านตัวยง พร้อมสร้างแรงบันดาลใจในการอ่านให้แก่เยาวชน นิสิต นักศึกษา ประชาชน ที่เดินทางมาร่วมงานคับคั่งตั้งแต่เวลา 10.00 น.

นายชัชชาติแนะนำการพัฒนาตนเองว่า ตนชอบเพลงสวัสดีวันจันทร์ ของ กอล์ฟ ฟักกลิ้ง ฮีโร่ เนื้อเพลงที่ว่า

‘ตราบใดที่สัญญาณชีพยังดี ฉันยังมีแรง อาจมีวันท้อถึงคราวอ่อนแรง พักเดียวเดี๋ยวก็หาย เพื่อคนที่รัก เพื่อสิ่งที่หวัง ฉันจึงยังไหว ตั้งเตือนหัวใจ เตือนไว้ว่าฉันยังคงต้องไปต่อไป’

เมื่อวานนั่งเรือคลองแสนแสบจากบ้าน เห็นน้องถือกล่องทอดมัน 20 กล่อง จากลาดพร้าวเข้าไปส่งในตัวเมือง เป็นออเดอร์รับทางออนไลน์ พอส่งเสร็จแล้วต้องกลับมาทำงานในร้านไก่ทอด แต่เขาดูมีความหวังมาก

“ชีวิตมันต้องสู้ เราต้องพยายามหาทางเข้าใจตลาด มีช่องทางมากมาย เราต้องปรับตัวตามสถานการณ์ แต่เราก็ต้องหาความรู้พัฒนาตนเอง” นายชัชชาติกล่าว

นายชัชชาติแนะนำหนังสือ Zero to One เนื้อหาส่วนหนึ่งในหนังสือระบุว่า สำหรับการพัฒนาโลกมีอยู่ 2 แบบ คือ 0 ถึง 1 หรือ 1 ถึง n คือการทำซ้ำ สุดท้ายคนที่ทำแบบนี้จะเจ๊ง เพราะเป็นการแข่งกันด้วยมาร์จิ้น

“คล้ายๆ ประเทศไทยรับจ้างทำรถยนต์ เรารับจ้างเขาผลิตแบบ OEM สุดท้ายเจ้าของจะไปหาที่ต้นทุนการผลิตถูกที่สุด ที่ไหนถูกกว่าก็จะย้ายโรงงาน แต่ว่าคนจะอยู่ในระยะยาวได้ต้องเป็น 0 ถึง 1 คือต้องสร้างสิ่งใหม่” นายชัชชาติกล่าว

นายชัชชาติกล่าวว่า ทุกคนต้องหาจุดยืนของตัวเอง ต้องหาความแตกต่างของคุณภาพ การบริการ ทุกคนต้องหาจุดยืนที่มีความแตกต่างได้ แล้วจะมีโอกาสของตัวเอง การพัฒนาตนเองเป็นสิ่งสำคัญ หา Zero to One ของชีวิตตัวเองให้ได้ อาจจะเป็นสถานที่ เช่น ร้านกาแฟมีเหมือนกันหลายที่ แต่โซนนี้มีอยู่แค่ร้านเดียว

นายชัชชาติกล่าวว่า กทม.พยายามทำเศรษฐกิจสร้างสรรค์ หน้าที่ กทม.ไม่ได้ให้เงิน แต่ให้พื้นที่ได้ อย่างการทำหนังกลางแปลง ก็พื้นที่ให้มาขายของฟรี พร้อมกับหาพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่สร้างเศรษฐกิจ สร้างรายได้โดยไม่ต้องคิดเงิน เพราะคนรุ่นใหม่ไม่มีต้นทุนมาก