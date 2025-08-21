กรมอุตุ ยัน แผ่นดินไหวไม่กระทบไทย แนะ ประชาชนโหลดแอพพ์แจ้งเตือน

กรมอุตุ เผย แผ่นดิไนไหวไม่กระทบไทย แนะ ประชาชนโหลดแอพพ์ เตือนไวไม่ต้องเข้าโซเชียล
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม จากกรณี กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานว่า เมื่อเวลา 09.58 น. เกิดเหตุแผ่นดินไหว ขนาด 5.4 นอกชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมา โดยมีรายงานประชาชนรับรู้แรงสั่นไหวเล็กน้อยในพื้นที่อาคารสูงบริเวณกรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้ เหตุการณ์ดังกล่าว ไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารแผ่นดินไหวได้ทางเว็บไซต์ www.earthquake.tmd.go.th กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยากองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา
อย่างไรก็ตาม เพจ กรมอุตุนิยมวิทยา ได้โพตส์แนะนำว่า ประชาชนสามารถโหลดแอพพลิเคชั่น Earthquake TMD แจ้งแผ่นดินไหว อย่างไวไม่ต้องรอเปิดโซเชี่ยล โหลดฟรี
ระบบปฏิบัติการ แอนดรอยด์ สามารถโหลดได้ที่นี่ >>คลิก<<
ระบบปฏิบัติการ IOS สามารถโหลดได้ที่นี่ >>คลิก<<