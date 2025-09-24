ผบช.น. เผย อาคารสน.สามเสนใหม่ ยังไม่ได้ใช้ ถนนทรุด พังเสียหาย ใต้ตึกถล่มเป็นโพรง
ถนนทรุด – จากกรณีช่วงเช้าวันนี้ 24 กันยายน เกิดเหตุถนนทรุดตัว บริเวณหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล เป็นหลุมกว้าง 30 x 30 เมตร ลึก 50 เมตร ทรุดตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ นั้น
ล่าสุด พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. ให้สัมภาษณ์ว่า อาคารที่เห็นในภาพติดกับบริเวณถนนที่ทรุดตัวนั้นคือ อาคารที่ทำการ สน.สามเสน แห่งใหม่ ซึ่งทำการส่งมอบแล้ว แต่ยังไม่มีการย้ายเข้าใช้ จึงไม่มีคนอยู่ เนื่องจากยังไม่มีครุภัณฑ์ใดๆ ส่วนด้านหลังเป็นแฟลตเจ้าหน้าที่ตำรวจ จำนวน 100 กว่าห้อง ซึ่งได้ให้ผู้อาศัยซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นตร. อพยพไปอยู่ที่ สน.ใกล้เคียงหมดแล้ว
ทั้งนี้ จากที่ดูเบื้องต้นพบว่า อาคารที่ทำการ สน.สามเสน แห่งใหม่ อยู่ติดกับถนนและไม่มีกำแพงกั้นดิน ทำให้พื้นมีการทรุดตัวลึกเข้าไปถึงใต้อาคาร เป็นโพรง และดินยังทรุดลงไปเรื่อยๆ ซึ่งในส่วนของรายละเอียดต้องให้ทางผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบอีกที ขณะที่ความเสียหายเบื้องต้น พบมีรถของสน.สามเสน ตกลงไปประมาณ 2-3 คัน
ส่วนประเด็นที่ว่าในพื้นที่จะทรุดตัวต่อไปไหม อาจจะต้องมีการพูดคุยกับหลายหน่วยงานร่วมกัน อาทิ ผู้ว่าฯ กทม. เพื่อประเมินสถานการณ์ต่อไป
อย่างไรก็ตาม ทางด้าน พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. ได้มีความห่วงใยและติดตามสถานการณ์ โทรมาสั่งการให้ดูแลกำลังพลและดูแลเรื่องความปลอดภัยและการจราจรต่างๆ และจะลงพื้นที่จุดเกิดเหตุด้วยตัวเอง ช่วง 10.00 น.วันนี้
โดย พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ สั่งการให้กองบัญชาการตำรวจนครบาลประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรุงเทพมหานคร ในการดำเนินการเหตุถนนทรุดตัว ท่อประปาขนาดใหญ่ชำรุด และดูแลประชาชนให้เกิดความปลอดภัย รวมทั้งเร่งอำนวยความสะดวกการจราจรรอบบริเวณ เนื่องจากอาจเป็นอันตรายต่อผู้สัญจรใกล้เคียงได้
สำหรับการดูแลการจราจร ล่าสุด พล.ต.ต.ธวัช วงศ์สง่า รอง ผบช น และ พล.ต.ต.ดำรงศักดิ์ สว่างงาม ผบก จร ได้สั่งการให้ฝ่ายจราจร สน.สามเสน ปิดการจราจรถนนสามเสน ตั้งแต่แยกศรีย่าน มุ่งหน้าแยกซังฮี้ และถนนขาว โดยให้มีเส้นทางเลี่ยงดังนี้
– แยกบางพลัด ข้ามสะพานกรุงธน ให้ตรงไปแยกซังฮี้ ใช้ถนนราชวิถี
– ถนนสุโขทัย ขาเข้า ให้เลี้ยวซ้ายแยกสวนรื่นฤดี ใช้ถนนราชวิถี
– ถนนสามเสน ขาเข้า จากแยกเกียกกาย มุ่งหน้าแยกศรีย่าน ให้เลี้ยวซ้ายถนนนครไชยศรี
โดย พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ จะลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุด้วยตนเอง เพื่อดูแลสั่งการในการประสานงาน รวมทั้งดูแลความปลอดภัยและอำนวยการจราจรให้กับพี่น้องประชาชน