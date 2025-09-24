ผู้ว่าฯกทม.ยันยังไม่ได้รับรายงานผู้บาดเจ็บ เหตุถนนทรุด จ่อลากรถออก ห่วง สน.สามเสน ไร้กำแพงกันดิน

‘ชัชชาติ’ ลงพื้นที่เหตุถนนทรุด หน้าวชิรพยาบาล เผย สน.สามเสน ไม่มีกำแพงกันดิน ส่งผลให้เป็นหลุมลึก เห็นเสาเข็ม สั่งการตั้งวอร์รูมประเมินสถานการณ์ ห่วงฝนตกซ้ำ ทำดินชะเพิ่ม
เมื่อวันที่ 24 กันยายน นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ถนนสามเสนทรุดตัว บริเวณโรงพยาบาลวชิรพยาบาล พร้อมเปิดเผยว่า จุดเกิดเหตุเป็นการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ ซึ่งที่เกิดเหตุเป็นข้างบนสถานีโรงพยาบาลวชิระ และสถานีนี้มีอุโมงค์ที่เดินมาเชื่อมกับสถานี ซึ่งมี 2 อุโมงค์ มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 65 เมตร และจุดที่เกิดเหตุเป็นจุดที่อุโมงค์เจอกับสถานี และเป็นช่องว่างใหญ่ อุโมงค์เกิดความเสียหาย เหมือนกับมีรอยแตก จึงทำให้ดินไหลเข้าไปในอุโมงค์
นายชัชชาติระบุว่า จะเห็นเลยว่าหากมองไปในอุโมงค์จะเห็นแสงสว่าง และดินไหลเข้ามาทำให้เกิดการสไลด์ และยุบตัวของดิน ดังนั้น ดินที่หายไปก็ไหลลงไปในสถานี และมีท่อประปาแตกด้วย เนื่องจากมีท่อประปาใหญ่ เหมือนน้ำชะเข้าไปในสถานีด้วย
ขณะนี้สถานการณ์มีความนิ่งระดับหนึ่งแล้ว แต่ยังมีการไหลตัวของดินบ้างเล็กน้อย และสั่งการประปาปิดน้ำ ทำให้การไหลตัวของดินน่าจะชะลอตัวลงได้ และให้การไฟฟ้ามาตัดไฟทั้งหมด และตัดสายไฟด้วย เนื่องจากกลัวว่าหากล้มจะไปดึงที่อื่น และอาคารโดยรอบ อย่างอาคารวิชรไม่มีปัญหา เพราะมีกำแพงดินกั้นอยู่ แต่เพื่อความปลอดภัยจึงปิดเอาไว้ไม่ให้ใช้งาน แต่ที่มีปัญหาแน่ๆ คือ สน.สามเสน อยู่ในจุดที่ไม่มีกำแพงกันดิน เมื่อดินไหลไปก็จะเห็นเสาเข็มชัดเจน เมื่อช่วงเช้าได้สั่งการไป 7 ข้อ ดังนี้
1.หยุดจ่ายน้ำในบริเวณนี้ก่อน และนำน้ำจากจุดอื่นมาจ่ายน้ำให้คนในพื้นที่
2.ให้การไฟฟ้าดูเรื่องการตัดสายไฟ เพื่อไม่ให้ดึงล้มต่อไป
3.ผู้รับเหมา และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ต้องดูเรื่องการไหลของดินต่อ
4.ดูสถานการณ์โดยรอบ ความปลอดภัย และทาง กทม.เป็นผู้รับผิดชอบประเมินสถานการณ์
5.สั่งให้มอนิเตอร์ติดตั้งกล้อง CCTV รอบพื้นที่ และติดตั้งตัวเคลื่อนการเคลื่อนที่ของดิน เพื่อให้รู้ว่าอะไรอันตราย
6.ประเมินอาคารโดยรอบอาคารใหญ่ เพื่อให้ความมั่นใจว่าจะเปิดให้บริการได้อย่างไร
7.เรื่องการจราจร ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ ทุกคนดำเนินการ และสร้างศูนย์ประสานงานแล้ว ผู้อำนวยการเหตุการณ์ก็เป็นผู้อำนวยการเขต และรองปลัด กทม. เพราะเป็นเรื่องงานวิศวกรรม
นายชัชชาติระบุว่า ขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานเรื่องผู้รับบาดเจ็บ และรถคงต้องลากออก หากตกลงไปก็จะวุ่นวายถึงเรื่องน้ำมันต่างๆ พร้อมระมัดระวัง และคงใช้เวลาพอสมควร เหตุการณ์คล้ายๆ กับที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วที่อุโมงค์ในบึงหนองบอน มีลักษณะคล้ายกันเลย เพราะเป็นจุดรอยต่ออุโมงค์กับสถานี ดังนั้น สิ่งเร่งด่วนที่สำคัญที่สุดคือการอุดปิดรูตรงนี้ ซึ่งต้องให้ผู้รับเหมา และ รฟม.ช่วยหาทาง และอีกเรื่องที่ต้องเฝ้าระวังคือเรื่องฝนตกที่อาจชะดินลงไปในช่อง และต้องหาวิธีดำเนินการอย่างไรเพื่อป้องกันการชะดิน
นายชัชชาติระบุว่า รัศมีความลึกที่ต้องเฝ้าระวังประมาณ 100 เมตร เนื่องจากหลุมลึก 50 เมตร ส่วนสี่แยกในบริเวณนี้คาดว่าจะเปิดได้ ส่วนอาคารต่างๆ โดยรอบที่ไม่มีกำแพงกันดิน ยังถือว่าเป็นจุดอันตราย หรือจุดเปราะบาง เพราะเราเห็นเสาเข็มเลย
ผู้ว่าฯกทม.กล่าวว่า กำแพงการกันดินบริเวณวชิรพยาบาลเหลือเยอะ จริงๆ แล้วไม่น่ามีปัญหาอะไร แต่เพื่อลดภาระเรื่องการเดินทาง เราจะหยุดให้บริการผู้ป่วยนอกก่อน แต่ผู้ป่วยในเราก็ให้บริการตามปกติ เพราะการเคลื่อนย้ายจะลำบาก ซึ่งผู้ป่วยนอกจะให้ไปโรงพยาบาลอื่น ในขณะนี้คาดการณ์ว่า 2 วันตรงนี้ต้องหยุดก่อน และเดี๋ยวจะมีแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
“สถานีนี้อุโมงค์เสร็จไปแล้ว 3 เดือน ทางอุโมงค์เชื่อมต่อเสร็จแล้ว คงทำผิวด้านบน ซึ่งต้องหาเหตุผลว่าจุดที่เกิดความเสียหายเกิดจากอะไร และบริเวณด้านในไม่ได้มีการทำอะไรแล้ว เพียงแต่จะต้องเสริมความแข็งแรงเพิ่ม แต่ยังไม่ได้ทำ
ส่วนท่อประปาจะแตกก่อนจะแตกหลัง เรายังไม่รู้ ซึ่งถือเป็นสาเหตุไม่ได้ ต้องไปตรวจสอบอีกครั้ง อาจเป็นเข้าอุโมงค์พังก็ได้ และเหตุการณ์นี้กับเหตุการณ์ที่บึงหนองบอนก็พอๆ กัน แต่อย่างไรก็ตาม เราต้องเรียนรู้และปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้น” ผู้ว่าฯกทม.กล่าว
ส่วนจะใช้เวลานานไหม นายชัชชาติระบุว่า คงนาน คงไม่ใช่ 1-2 วัน แต่ต้องเอาความปลอดภัยเป็นลำดับหนึ่ง ซึ่งจุดนี้ยังมีถนนที่ยังเบี่ยงไปทางอื่นได้ และยังบรรเทา โชคดีที่โรงเรียนเพิ่งปิดไป ทำให้สถานการณ์ไม่ได้แย่มาก
ต่อมาเวลา 11.30 น. เจ้าหน้าที่สามารถกู้รถกระบะโตโยต้า รุ่นวีโก้ ทะเบียน 2ฒว 4854 กรุงเทพมหานคร ที่ติดค้าง ออกจากพื้นที่สำเร็จและไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใด