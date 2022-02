เริ่มแล้ว… Dolce&Gabbana แบรนด์ดังอิตาลี ประกาศ “เลิกใช้ขนสัตว์”ทุกคอลเลกชั่นตั้งแต่ปีนี้

เอพี รายงาน โดลเช่ แอนด์ กาบบาน่า (Dolce&Gabbana) แฟชั่นแบรนด์เนมดังระดับโลกของอิตาลี ประกาศเมื่อวันจันทร์ที่ 31 มกราคมจะหยุดใช้ “ขนสัตว์แท้”ในทุกคอลเลกชั่น นับแต่ปี 2022 หรือ 2565 และจะเปลี่ยนมาใช้ “ขนสัตว์เทียม (faux fur)” ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การประกาศเจตนารมณ์ของ Dolce&Gabbana เท่ากับเป็นแบรนด์แฟชั่นดังล่าสุด ที่ร่วมกับแฟชั่นแบรนด์เนมหรูระดับโลกรวมทั้ง อาร์มานี ( Armani), กุชชี ( Gucci),ปราดา ( Prada ) และ มงแคลร์ (Moncler) ที่ปฎิบัติตามแนวทาง ของ Fur Free Alliance เครือข่ายกลุ่มนักต่อสู้เพื่อสิทธิสัตว์จากทั่วโลก

เฟเดเล่ อุซาอี เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารและการตลาดของ Dolce&Gabbana กล่าวผ่านแถลงการณ์ว่า “โดลเช่ แอนด์ กาบบาน่า ทำงานอย่างหนักเพื่อเดินหน้าสู่อนาคตที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น ซึ่งไม่สามารถพิจารณาถึงการใช้ขนสัตว์อีกต่อไป ”

พีเจ สมิธ ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายแฟชั่นของ Human Society of the United States and the Humane Society International กลุ่มสนับสนุนสวัสดิภาพและสิทธิสัตว์ ที่ไม่แสวงหาผลกำไร กล่าวว่า “การยุติการใช้ขนสัตว์จะสร้างมาตรฐานที่สูงขึ้นสำหรับสิ่งที่เป็นที่ยอมรับในวงการแฟชั่น ”

อิตาลีได้สั่งห้ามการทำฟาร์มขนสัตว์ นับตั้งแต่ปีนี้ เป็นหนึ่งใน 20 ประเทศที่ห้ามหรือจำกัดการทำฟาร์มขนสัตว์ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา