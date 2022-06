พล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก คณะที่ปรึกษาผู้ว่าฯกทม.

ร่วมเปิดตัวเป็นทีมคณะที่ปรึกษาผู้ว่าฯกทม. ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯกทม.คนที่ 17 ภายหลัง กกต.รับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ

ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคมเป็นต้นไป ร่วมกับทีมรองผู้ว่าฯ ข้าราชการ กทม. ในการเดินหน้านโยบายทั้ง 214 ข้อ ในห้วง 4 ปีนับจากนี้

พล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก หรือ “บิ๊กแป๊ะ”

เกิดเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2498 อายุ 65 ปี

จบการศึกษา

พ.ศ.2514 โรงเรียนเตรียมทหาร (ตท.) รุ่น 14

พ.ศ.2521 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่น 25 เหล่าทหารราบ

พ.ศ.2528 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชุดที่ 65

พ.ศ.2523 หลักสูตรชั้นนายร้อย

(Regimental Officer Basic Course) ประเทศออสเตรเลีย

พ.ศ.2526 หลักสูตรชั้นนายพัน (Grade II Staff and Tactics Course) ประเทศนิวซีแลนด์

พ.ศ.2531 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก (The Command and General Staff College,

Fort Leavenworth, USA) ประเทศสหรัฐอเมริกา

พ.ศ.2532 ปริญญาโท ด้านการบริหาร Master of Art (Management) Missouri มหา

วิทยาลัยเว็บสเตอร์

ประสบการณ์ทำงาน

เริ่มต้นรับราชการในตำแหน่ง ผู้บังคับหมวดปืนเล็ก กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ ในปี 2521

ก่อนจะขยับเป็นอาจารย์สอนวิชาข่าวกรองในโรงเรียนเสนาธิการทหารบก และขึ้นเป็นเสนาธิการหน่วยข่าวกรองทางทหาร กองทัพบก

จากนั้นข้ามไปนั่งประจำกระทรวงกลาโหม ในตำแหน่งผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

ในปี 2545 เป็นผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

ปี 2547 เป็นรองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม และขึ้นเป็นเจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร ในปี 2549

มีบทบาทสำคัญในการสู้คดีเขาพระวิหาร ในปี 2554 เป็นผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม

ปี 2555 รองปลัดกระทรวงกลาโหม และในปี 2556 ได้รับการแต่งตั้งเป็น ปลัดกระทรวงกลาโหม

ปี 2557 เป็นประธานคณะที่ปรึกษากระทรวงกลาโหม ตามคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

รวมทั้งได้รับแต่งตั้งเป็น สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในปี 2557