คิมเบอร์ลี วิลเลียมส์-เพสลีย์ เข้าใจหัวอกครอบครัวบรูซ วิลลิส “แม่ฉันก็เป็นโรคนี้เหมือนกัน “

นิตยสารพีเพิล รายงาน คิมเบอร์ลี วิลเลียมส์ -เพสลีย์ นักแสดงชาวอเมริกันวัย 51 ปี ส่งความรักและกำลังใจให้ครอบครัว บรูซ วิลลิส หลังทราบข่าว พระเอกดังจาก Die Hard ป่วยด้วยโรคสมองส่วนหน้าเสื่อม และอาการของโรคกำลังแย่ลง

Advertisment

วิลเลียมส์-เพสลีย์ ภรรยา แบรด เพสลีย์ นักร้องคันทรีชาวอเมริกันวัย 50 โพสต์ข้อความส่งความรักและกำลังใจถึงครอบครัววิลลิส ใต้โพสต์ข่าวของพระเอกฮอลลีวูดรุ่นใหญ่ ที่นิตยสารพีเพิลนำเสนอ เมื่อครอบครัวของวิลลิส แจ้งว่า พระเอกนักบู๊รุ่นใหญ่ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคสมองส่วนหน้าเสื่อมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ว่า ” แม่ของฉันก็เป็นโรคนี้เหมือนกัน ขอส่งความรักถึงครอบครัวของคุณ ” ตามด้วยอิโมจิรูปหัวใจ

เมื่อปี 2548 วิลเลียมส์-เพสลีย์ และครอบครัวรับรู้ว่า ‘ลินดา วิลเลียมส์’ แม่ซึ่งตอนนั้นอายุ 62 ปีป่วยด้วยอาการโรคสมองเสื่อมเริ่มแรกที่เรียกว่า โรคอะเฟเซีย (aphasia) ที่มีผลทำให้เกิดความผิดปกติในการใช้ภาษา ซึ่งวิลเลียมส์-เพสลีย์ เล่าว่าทำให้แม่มีอารมณ์แปรปรวน และเกิดอุบัติเหตุบ่อยๆ และเริ่มจำคนในครอบครัวไม่ได้มากขึ้นเรื่อยๆ

Advertisement

ต่อมาปี 2559 นักแสดงจาก Father of the Bride เขียนหนังสือชื่อ Where the Light Gets In: Losing My Mother Only to Find Her Again บอกเล่าอาการป่วยของแม่ และให้สัมภาษณ์นิตยสารพีเพิลก่อนเปิดตัวหนังสือว่าเธอรับมือกับแม่ของเธอที่เปลี่ยนไปเป็นอีกคนได้อย่างไร

“มันเป็นเรื่องสำคัญสำหรับฉันมากที่ต้องคิดบวก และมองหาสิ่งที่ดีในสถานการณ์ที่เลวร้าย”

ขณะที่เมื่อปี 2557 วิลเลียมส์-เพสลีย์ เคยเขียนเรื่องราวของแม่หลังป่วยลงใน Redbook ว่า “ฉันเฝ้ามองดูผู้หญิงที่เคยสนุกร่าเริง แม่ผู้อุทิศตน เพื่อนและผู้รับฟังค่อยๆทรุดโทรมและเปลี่ยนไปเป็นอีกคนที่เกือบจำแทบไม่ได้ มันช่างเจ็บปวดต่อการสูญเสียเธอไปอย่างช้าๆ ในหลายๆอย่าง เธอกลายเป็น แม่คนใหม่ ตอนนี้มันเริ่มง่ายขึ้นสำหรับฉันที่ระลึกถึงความทรงจำเก่าๆเกี่ยวกับแม่ ฉันจำแม่ได้ขณะที่ฉันวิ่ง และแม่ชอบวิ่งลงไปในทะเลที่เย็นเฉียบ ซึ่งไม่มีใครเขาทำกัน และฉันก็มั่นใจว่าฉันรู้ว่าแม่รู้สึกอย่างไร ขณะที่ฉันกำลังรับฟังลูกๆของฉันอย่างเต็มหัวใจ ”

Advertisement

ทั้งนี้ ลินดา วิลเลียมส์ เสียชีวิตเมื่อเดือนพฤศจิกายน ปี 2559 หลังจาก คิมเบอร์ลี วิลเลียมส์ -เพสลีย์ ออกหนังสือ Where the Light Gets In: Losing My Mother Only to Find Her Again ได้ไม่นาน