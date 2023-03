คี ฮุย ควน -เจมี ลี เคอร์ติส คว้าออสการ์สมทบชาย-หญิงยอดเยี่ยม จาก Everything Everywhere

เอพี รายงาน คี ฮุย ควน นักแสดงชาวอเมริกันเชื้อสายเวียดนาม วัย 51 และ เจมี ลี เคอร์ติส นักแสดงชาวอเมริกันวัย 64 คว้ารางวัลนักแสดงสมทบชาย-หญิงยอดเยี่ยม จาก Everything Everywhere All at Once ในงานประกาศรางวัลอคาเดมี อวอร์ดส์ หรือ ‘ออสการ์’ ครั้งที่ 95 ที่โรงละครดอลบี เธียเตอร์ นครลอสแอนเจลิส, รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม ตรงกับเช้าวันจันทร์ที่ 13 มีนาคมตามเวลาในไทย ได้ จิมมี คิมเมล นักแสดงตลกชาวอเมริกัน และพิธีกรรายการทีวีวัย 55 รับหน้าที่พิธีกรบนเวที

สำหรับผลงานภาพยนตร์ได้เข้าชิงรางวัลออสการ์มากที่สุดปีนี้ คือ Everything Everywhere All at Once หรือ ‘ซือเจ๊ทะลุมัลติเวิร์ส’ ผลงานกำกับของ แดเนียล กวาน, แดเนียล ไชเนิร์ต นำแสดงโดย มิเชล โหย่ว นักแสดงเจ้าบทบาทชาวเอเชียวัย 60 ที่เกิดในมาเลเซีย แต่ไปเติบโตที่ฮ่องกง ได้รับเสนอชื่อเข้าชิงมากที่สุดถึง 11 รางวัล

ตามด้วย All Quiet on the Western Front หนังสงครามสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 และ The Banshees of Inisherin เข้าชิง 9 รางวัลเท่ากัน, เอลวิส ภาพยนตร์เรื่องราวชีวิตของ เอลวิส เพรสลีย์ ราชาร็อก แอนด์ โรลชื่อก้องในตำนาน เข้าชิง 8 รางวัล, The Fabelmans เข้าชิง 7 รางวัล, Top Gun : Maverick และ Tar เข้าชิง 6 รางวัลเท่ากัน

ตามด้วย Black Panther : Wakanda Forever 5 รางวัล และ Avatar : The Way of Water เข้าชิง 4 รางวัล

หลังจากเกิดเหตุการณ์ช็อกโลกบนเวทีประกาศรางวัลออสการ์ปีที่แล้ว เมื่อ วิล สมิธ พระเอกฮอลลีวู้ดวัย 54 เดินขึ้นไปตบหน้า คริส ร็อก นักแสดงคอมเมดีวัย 57 ปีบนเวที หลังจากร็อกพูดแซวทรงผมสกิน เฮด ของ เจดา พิงเก็ตต์ ภรรยาของสมิธ ที่ป่วยเป็นโรคผมร่วงเป็นหย่อมๆ จนกลายเป็นข่าวฮือฮา ช็อกผู้คนทั่วโลก

ปีนี้จึงเป็นครั้งแรก ที่ สถาบันศิลปะและวิทยาการภาพยนตร์ ผู้มอบรางวัลอคาเดมี อวอร์ดส์ หรือ ‘ออสการ์’ ได้จัดตั้ง ‘ทีมแก้วิกฤต’ เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ไม่คาดฝันที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยทีมดังกล่าวจะทำงานด้วยความรวดเร็ว ฉับไว มีความเห็นอก เห็นใจ และเด็ดขาด

สำหรับรายชื่อผู้ชนะรางวัลสาขาต่างๆ มีดังนี้

รางวัลภาพยนตร์แอนิเมชั่นยอดเยี่ยม Guillermo del Toro’s Pinocchio

รางวัลภาพยนตร์สารคดียอดเยี่ยม ได้แก่ Navalny

รางวัล Best Live Action Short Film ได้แก่ An Irish Goodbye

รางวัลถ่ายภาพยอดเยี่ยม All Quiet on the Western Front

รางวัลแต่งหน้า ทำผมยอดเยี่ยม The Whale

รางวัลออกแบบเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยม Black Panther : Wakanda Forever

รางวัลภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศยอดเยี่ยม All Quiet on the Western Front จากเยอรมนี

รางวัลภาพยนตร์สารคดีเรื่องสั้นยอดเยี่ยม The Elephant Whisperers

รางวัลภาพยนตร์แอนิเมชั่นขนาดสั้นยอดเยี่ยม The Boy, the Mole, the Fox and the Horse

รางวัลออกแบบฉากยอดเยี่ยม All Quiet on the Western Front

รางวัลดนตรีประกอบยอดเยี่ยม All Quiet on the Western Front

รางวัลเทคนิคพิเศษด้านภาพ Avatar: The Way of Water

