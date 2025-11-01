หน้า 1 หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2568
– ‘จุลพันธ์’ หน.เพื่อไทย ลั่นกวาด 200 ส.ส.-ตั้ง รบ. มติ ปปช.ไต่สวน ครม.เศรษฐา โยกงบ 3.5 หมื่นล.ใช้เป๋าดิจิทัล
– ‘อนุทิน’ ขึ้นเวทีเอเปคชู 3 จุดแข็ง ทวิภาคี ‘สี จิ้นผิง’ ร่วมมือเชื่อมโยงระบบราง ‘รถไฟ’ จากจีนถึงมลายู คนละครึ่งพลัสพุ่งอีก 5.4 พันล.
– ‘รมช.กห.’ ฮึ่มเขมรโอกาสสุดท้าย ทภ.2-ภูมิภาคทหารที่ 4 ของกัมพูชา เคาะถอนอาวุธหนัก ดีเดย์เริ่มวันนี้
