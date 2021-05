พรรคไทยสร้างไทย เรียกร้องยูเอ็น ประณามการเกลียดชัง-ต่อต้านคนเอเชียทั่วโลก วอนทุกชาติต้านการเลือกปฏิบัติ-การเหยียดสีผิวต่อชาวเอเชีย

เวลา 11.00 น. วันที่ 21 พฤษภาคม พรรคไทยสร้างไทย ประกอบด้วย ดร.โภคิน พลกุล นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น นายเทพฤทธิ์ สีน้ำเงิน และนางสาวธิดารัตน์ ยิ่งเจริญ เข้ายื่นจดหมายที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรทั้งหมด 25 องค์กร จาก 16 ประเทศ แก่เลขาธิการสหประชาชาติ นายอันโตนิโอ กูเตอร์เรส ณ สหประชาชาติ ประเทศไทย

โดยการยื่นจดหมายครั้งนี้เพื่อเรียกร้องให้สหประชาชาติออกแถลงการณ์เพื่อประณามเหตุการณ์การเกลียดและต่อต้านชาวเอเชียทั่วโลกและขอความร่วมมือจากทุกชาติให้ช่วยกันต่อต้านการเลือกปฏิบัติและการเหยียดสีผิวต่อชาวเอเชียซึ่งอยู่ภายใต้หลักการสำคัญของสหประชาชาติ เช่น ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights: UDHR) อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination: CERD) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights: ICCPR) และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights: ICESCR)

พรรคไทยสร้างไทยเล็งเห็นความสำคัญของการละเมิดสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ดังกล่าว โดยตั้งแต่เกิดการระบาดของโรคโควิด-19 ในปีที่ผ่านมานั้น อาชญากรรมจากความเกลียดชังต่อคนเชื้อสายเอเชียเกิดขึ้นบ่อย โดยมีการรายงานอย่างเป็นทางการว่าคดีที่เกิดจากแรงจูงใจทางด้านเชื้อชาติมีมากกว่า 2,800 คดี ความรุนแรงของการกระทำที่ไร้มนุษยธรรมเหล่านี้ทำให้ผู้สนับสนุนและกระแสโซเชียลมีเดียออกมาพูดถึง #StopAsianHate #AsiansAreHuman และ #JusticeForVicha