‘ไอติม’ มากับแฟน เสียตังค์ให้เล่มฮิต ‘ปิดแท็บชีวิต-ทุน วัง คลัง (ศักดิ)นา’

เมื่อวันที่ 2 เมษายน ที่สถานีกลางบางซื่อ ภายในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 50 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 20 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่บูธ A16 ‘สำนักพิมพ์มติชน’ ชั้น 1 (G floor) ใกล้ทางเชื่อมต่อ MRT

โดยเมื่อเวลาประมาณ 15.45 น. นายพริษฐ์ วัชรสินธุ หรือ ไอติม อดีตผู้สมัคร ส.ส.กรุงเทพฯ พรรคประชาธิปัตย์ ผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มรัฐธรรมนูญก้าวหน้า และแกนนำกลุ่ม Re – Solution ได้แวะเวียนมาเลือกซื้อหนังสือที่มติชนกลับไป 2 เล่ม

นายพริษฐ์กล่าวว่า หนังสือที่บูธมติชน มี 2 เล่มที่ตนสนใจ คือ “ทุน วัง คลัง (ศักดิ) นา” สมรภูมิเศรษฐกิจการเมืองไทยกับประชาธิปไตยที่ไม่ลงหลักปักฐาน”โดย อภิชาต สถิตนิรามัย และ อิสร์กุล อุณหเกตุ ซึ่งเป็นเล่มที่ยอดฮิตอยู่แล้วในโลกออนไลน์ น่าจะทำให้เห็นความเชื่อมโยงการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจว่า มีความสัมพันธ์กันอย่างไร

อีกเล่มหนึ่งแฟนเป็นคนซื้อ คือเล่ม “My brain has too many tabs open ปิดแท็บชีวิต แค่ปิดโซเชียล” ซึ่งน่าจะเกี่ยวกับการบริหารจัดการเวลา และอีกหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิต ว่าจะจัดการให้ดีขึ้นได้อย่างไร

“อยากเชิญชวนทุกคนให้มาเยี่ยมเยียน งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ 50 นี้ เชื่อว่าการอ่านเป็นช่องทางสำคัญในการเข้าถึงองค์ความรู้ใหม่ๆ เปลี่ยนความรู้เดิม ซึ่งในงานหนังสือ ก็มีหนังสืออยู่หลากหลายแนวมาก ขอเชิญชวน สำนักพิมพ์มติชนก็มีหนังสือหลากหลายรูปแบบเช่นกัน” นายพริษฐ์กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับหนังสือ “ทุน วัง คลัง (ศักดิ) นา” โดย อภิชาต สถิตนิรามัย และ อิสร์กุล อุณหเกตุ เนื้อหาภาพรวมกล่าวถึง ความเหลื่อมล้ำต่ำสูงทางเศรษฐกิจ ในช่วงเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 ซึ่งได้กลายเป็นแรงจูงใจสำคัญของชนชั้นปกครอง ที่ต่อต้านระบอบการปกครองใหม่ แบบประชาธิปไตย เนื่องจากหากยอมให้ระบอบนี้ลงหลักปักฐานได้สำเร็จ ชนชั้นปกครองก็จะต้องยอมรับการกระจายทรัพยากรให้แก่ชนส่วนใหญ่ของสังคม

โดยหนังสือ “ทุน วัง คลัง (ศักดิ) นา” ยังครองอันดับ 1 หนังสือขายดีประจำบูธ ‘สำนักพิมพ์มติชน’ ในงาน Matichon Bookmark 2021 #คั่นไว้ในใจเธอ อีกด้วย

ส่วนหนังสือ “My Brain Has Too Many Tabs Open” ปิดแท็บชีวิตแค่ปิดโซเชียล คือหนึ่งใน 6 หนังสือเล่มใหม่ โดยสำนักพิมพ์ broccoli book เครือมติชน เขียนโดย Tanya Goodin, พรรษรัตน์ พลสุวรรณา แปล

เนื้อหาว่าด้วย เทคโนโลยีและโซเชียลมีเดีย ที่ค่อยๆ เปลี่ยนแปลงชีวิตประจำวันของมนุษย์ โน้มน้าวให้ใช้ชีวิตอย่างไม่อาจแยกขาด พร้อมยกตัวอย่างและบอกวิธีการปรับสมดุลของการใช้ชีวิตและโซเชียล

ทดลองอ่านได้ที่ https://bit.ly/3txwo1Z

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเดินทางเข้าร่วมงานสัปดาห์หนังสือฯ ครั้งที่ 50 ที่สถานีกลางบางซื่อ ได้จนถึงวันที่ 6 เมษายน เวลา 10.00-21.00 น. ซื้อหนังสือราคาพิเศษได้ที่ A16 ‘สำนักพิมพ์มติชน’ ชั้น 1 (G floor) โดยใช้รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สายสีน้ำเงิน ลงสถานีบางซื่อ, รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง ลงสถานีกลางบางซื่อ หรือเรียกแท็กซี่ผ่านแอพพ์ LINEMAN ลูกค้าใหม่ลด 50 บาท ใส่โค้ด “BOOKFAIR” รถยนต์ส่วนตัวจอดได้ที่ ลานจอดรถชั้นใต้ดินสถานีกลางบางซื่อ รถจักรยานยนต์ จอดหน้าอาคารประตู 4 ฝั่งทิศตะวันออก

ติดตามรายละเอียดกิจกรรมได้ทางเฟซบุ๊ก “Thai Book Fair” และเฟซบุ๊ก “Matichon Book – สำนักพิมพ์มติชน”

