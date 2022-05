รู้จัก ‘ทวิดา กมลเวชช’ ว่าที่รองผู้ว่าฯ ทีมชัชชาติ เชี่ยวชาญด้านภัยพิบัติ มีพ่อเป็นผอ.เขต

รู้จัก ‘ทวิดา กมลเวชช’ ว่าที่รองผู้ว่าฯกทม. ทีมชัชชาติ ลูกสาว ผอ.เขต ผู้เชี่ยวชาญด้านภัยพิบัติ

ภายหลัง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติรับรอง นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ชนะเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง 1,386,215 คะแนน เป็นผู้ว่าฯคนที่ 17 เป็นที่เรียบร้อย

เตรียมเปิดคณะทำงาน พรุ่งนี้ (1 มิถุนายน) ทันที ทั้งทีม รองผู้ว่าฯ ที่ปรึกษาการเมือง และที่ปรึกษาฝ่ายเทคนิค

แง้ม มีชื่อ ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มธ. นั่งรองผู้ว่าฯกทม. ตามโผ

สำหรับ ทวิดา ถือเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการภัยพิบัติ รวมถึงการวิเคราะห์และออกแบบนโยบายสาธารณะ การจัดการความเสี่ยงต่างๆ ที่มีชื่อคนหนึ่งในแวดวง

จบการศึกษาปริญญาตรีและโท จากคณะรัฐศาสตร์ เอกบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท Graduate Certificate in Public Management (GCPM) School of Social Sciences, University of South Florida, USA และ ปริญญาเอก Doctor of Philosophy in Public Administration and Public Policy School of Public and International Affairs, University of Pittsburgh, USA

เข้าเป็นอาจารย์ประจำสาขาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาตั้งแต่ พ.ศ.2541

เป็นที่ปรึกษาด้านการจัดการความเสี่ยง รวมถึงการจัดการภัยพิบัติ ทั้งไทยและองค์กรระหว่างประเทศทั่วโลก อาทิ ที่ปรึกษาทางด้านการจัดการภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ประเทศไทย, ที่ปรึกษาอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านการจัดการสาธารณภัยและการลดความเสี่ยงภัยพิบัติกระทรวงมหาดไทย และ Risk Lighthouse International Pte สิงคโปร์

มีผลงานวิจัยด้านการจัดการนโยบายสาธารณะไม่น้อย ล่าสุด ในปี 2565 กับผลงาน “การออกแบบและจัดทำยุทธศาสตร์การต่างประเทศของกรุงเทพมหานคร สำนักงานการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร”

ปี 2563 คณะรัฐมนตรีเคาะชื่อเป็น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (กปภ.ช.) ชุดเดียวกับ สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

ก่อนมีชื่อเข้าร่วมทีมเป็น รองผู้ว่าฯของ “ชัชชาติ สิทธิพันธุ์” ผศ.ดร.ทวิดา เรียกว่าไม่ขาดงาน กทม. เข้าไปเป็นคณะทำงาน ที่ปรึกษาในหลายชุด อย่างคณะอนุกรรมการสำนักงานข้าราชการกรุงเทพมหานคร ก็ได้เข้าไปดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2562-ปัจจุบัน ทั้งยังเคยเข้าไปเป็นคณะอนุกรรมการการระบายน้ำ คณะกรรมการการระบายน้ำและการจราจร กรุงเทพมหานคร สภากรุงเทพมหานคร ในช่วงปี พ.ศ.2558-2559

ข้อได้เปรียบที่ ผศ.ดร.ทวิดา เข้าใจพื้นที่ “กรุงเทพฯ” เป็นอย่างดี นั่นเพราะ “นายทวีศักดิ์ กมลเวชช” บิดาของ ผศ.ดร.ทวิดา เคยเป็นผู้อำนวยการเขตพญาไท ทั้งยังเป็น ส.ก.เขตบางพลัด จากการเลือกตั้งในปี พ.ศ.2544 ล่าสุดเป็นที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ที่ทำให้ ผศ.ดร.ทวิดาคุ้นเคยการทำงานของ กทม. เป็นอย่างดี

