เรียงคนมาเป็นข่าว : แรงไม่แผ่ว ความนิยม พรรคเพื่อไทย ‘อุ๊งอิ๊ง’ แม้บางพื้นที่จะมี ‘ลุงตู่’

เรียงคนมาเป็นข่าว : ประจำวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

⦁…พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ประกาศแล้วว่า จะยุบสภาต้นเดือนมีนาคม คาดการณ์กันว่าจะเป็นวันที่ 8 หรือ 15 มีนาคม หลังจากนั้นทุกอย่างจะเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้ง โดยรัฐธรรมนูญ มาตรา 103 กำหนดให้เลือกตั้ง 45-60 วัน และเชื่อว่า วันที่ 7 พฤษภาคม น่าจะเป็นวันหย่อนบัตรที่ดีที่สุด

⦁…ขณะที่ศาลรัฐธรรมนูญรับเรื่องจาก กกต.เพื่อวินิจฉัยกรณีแบ่งเขต ส.ส.ใหม่ตามจำนวนราษฎรที่รวมคนต่างด้าวเข้ามาด้วยแล้ว ถ้าการแบ่งเขตดังกล่าวขัดรัฐธรรมนูญ กกต.ก็พร้อมเปลี่ยนแปลงจัดการ ซึ่งได้ตระเตรียมการเอาไว้แล้ว ไม่น่าจะกระทบโรดแมปเลือกตั้งที่วางไว้

Advertisment

⦁…ความรอบคอบดังว่า เริ่มต้นจาก สมชัย ศรีสุทธิยากร พรรคเสรีรวมไทย และตามด้วยข้อคิดเห็นจาก วิษณุ เครืองาม รองนายกฯ แม้ท่าทีแรกของ กกต.จะยืนยันการแบ่งเขตที่ตัวเองประกาศ แต่คงกลับไปทบทวนดูแล้วสรุปว่า “กันไว้ดีกว่าแก้” จึงตัดสินใจยื่นศาลรัฐธรรมนูญ

⦁…ไปๆ มาๆ ข้อทักท้วงของ อาจารย์สมชัย ซึ่งเคยเป็น กกต. มีนัยสำคัญให้เอามาคิดอยู่เสมอ เฉกเช่นเดียวกับกรณีโพสต์เกี่ยวกับกฎกติกายุบพรรค ที่มุมมองของอาจารย์สมชัยเห็นว่า “ติดเทอร์โบ” ส่วนอาจารย์อีกหลายท่านยังแย้ง แต่ที่น่าขบคิดคือกฎกติกาดังกล่าวนั้นคือ ดาบที่เอาไว้ฟันพรรคการเมือง

Advertisement

⦁…พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ยึดพื้นที่สื่อมาตลอด ต้องยอมรับทีมงานโปรโมตที่ทำให้ทุกๆ ความเคลื่อนไหวของลุงได้รับความสนใจ ทั้งการแปลงกายด้วยชุดแต่งกาย การควงหลานออกเดินพื้นที่ การเข้าคิวเพื่อรออาหาร การวิดีโอคอลไปขอเสียงจากผู้สูงวัยและเยาวชน และอื่นๆ อีกมากมาย

⦁…พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล เปิดใจล่าสุดเนื่องในโอกาสครบรอบ 3 ปีที่พรรคอนาคตใหม่ถูกยุบ บรรยายถึงการต่อสู้ของพรรคก้าวไกลที่เดินทางมาถึงปัจจุบัน ยืนยันได้รับความนิยมอันดับ 1 มา 4 ปีซ้อน จากตัววัดเงินบริจาค จำนวนสมาชิกเกิน 7 หมื่นคน

Advertisement

⦁…สำรวจความคิดเห็นประชาชนกี่ครั้งกี่หน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ก็ยังนิยมพรรคเพื่อไทย ให้ความนิยม

“อุ๊งอิ๊ง” แพทองธาร ชินวัตร แม้บางพื้นที่จะมี “ลุงตู่” พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกฯในดวงใจ แต่ก็มี อุ๊งอิ๊ง-แพทองธาร รอเบียด กลายเป็นข้อสงสัยกันว่า แคนดิเดตนายกฯของเพื่อไทยนั้นจะเรียงลำดับระหว่าง อุ๊งอิ๊ง กับ เศรษฐา ทวีสิน กันอย่างไร

⦁…ส่วน โทนี่ วู้ดซัม มั่นใจพรรคเพื่อไทยได้ 300 อัพ ให้เหตุผลว่า วันที่ “นายกฯปู” ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ลงเลือกตั้ง วันนั้นคะแนนพรรคเพื่อไทยอยู่ที่ 48% วันนี้คะแนนพรรคเพื่อไทยน่าจะอยู่ที่ 48% แล้ว แต่ยังไม่พีค เพราะยังไม่ได้ออกนโยบายที่เรียกว่า “เมนคอร์ส” และเท่าที่ดูตัวผู้สมัครเพื่อไทย เป็นไปได้ที่จะแตะ 300 หรือ 300++

⦁…แม้แต่ขอให้ทำประชามติแก้รัฐธรรมนูญก็ไม่ให้ วุฒิสภามีมติไม่เอาด้วยคะแนน 157 เสียง มีคนที่เห็นด้วยแค่ 12 เสียง อีก 13 งดออกเสียง อ้างว่าต้องเสียงบประมาณเป็นหมื่นล้าน ผิดกับตอนที่ ส.ส.เสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งตอนนั้นสนับสนุนกันจังว่า รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมีประชาชนสนับสนุน จะแก้ไขควรทำประชามติ แต่พอจะทำประชามติก็บอกว่าเปลืองเงิน นี่มัน ส.ว.จริงๆ

นิวรอน

ร่วมหารือ – พิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา นำคณะ เข้าพบ หู เหอผิง รมว.วัฒนธรรมและท่องเที่ยวจีน ที่กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน มีอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่ง ยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท., ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการ ททท. เข้าร่วมหารือ ตามนโยบาย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ เน้นย้ำความสำคัญดูแลความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว เมื่อเร็วๆ นี้

เปิดสาขาใหม่ – สุทธิสาร จิราธิวัฒน์ ปธ.จนท.บห. บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีเปิดสาขาใหม่ ไทวัสดุ x บีเอ็นบี โฮม รังสิต คลอง 4Ž โดยมี พงศธร กาญจนะจิตรา

รองผู้ว่าฯปทุมธานี ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐ เข้าร่วมงาน ณ ไทวัสดุ x บีเอ็นบี โฮม รังสิต คลอง 4 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เมื่อเร็วๆ นี้

โครงการปันสุข – วุฒิศักดิ์ พิชญกานต์ ผจก.ทั่วไป โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว จัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคม โครงการปันสุขŽ เพื่อส่งต่อสิ่งของสำหรับผู้ด้อยโอกาส โดยนำของใช้จำเป็นสำหรับผู้ป่วยสูงวัยไปบริจาค ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อเร็วๆ นี้

แลคตาซอย แชริตี้ – บริษัท แลคตาซอย จำกัด นำโดยสามารถ จิรพัฒนกุล กก.ผอ. บริษัท แลคตาซอย จำกัด พร้อมคณะผู้บริหารและพันธมิตร ร่วมเดินทางสู่ประเทศกัมพูชา ในกิจกรรมท่องเที่ยวทำบุญประจำปี แลคตาซอย แชริตี้ 2023 Wonderful Memory at Angkor WatAngkor ThomŽ เดินทางสู่ศาสนสถาน เรียนรู้คุณค่า วัฒนธรรม ร่องรอยอารยธรรมโบราณ เที่ยวชมสิ่งมหัศจรรย์ของโลก โดยรายได้จากกิจกรรมนี้จะนำไปมอบเป็นสาธารณประโยชน์แก่สังคม เมื่อเร็วๆ นี้

ส่งต่อความรัก – กำพล ปุญโสณี กก.ผจก.ใหญ่ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ UV จัดกิจกรรมขายดอกกุหลาบเนื่องในวันวาเลนไทน์ส่งความรักคืนสู่สังคมด้วยการซื้อดอกกุหลาบเพื่อการกุศล โดยรายได้ทั้งหมดมอบให้มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ โดยมี บัณฑิต ม่วงสอนเขียว รอง กก.ผจก.ใหญ่ บริษัท

ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) และ กานต์สุดา แสนสุทธิ์ รอง กก.ผจก.ใหญ่ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกิจกรรม ณ อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เมื่อเร็วๆ นี้

เพิ่มประสิทธิภาพ – โนริยูกิ คาวาคูโบะ กก.ผจก. บริษัท ฟูจิฟิล์ม เฮลท์แคร์ เอเชีย แปซิฟิก จำกัด พร้อมด้วย โซ มารูโอะ กก.ผจก. บริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศรุกธุรกิจเฮลท์แคร์ในประเทศไทยอย่างเต็มศักยภาพ พร้อมโชว์ไลน์อัพโซลูชั่นการถ่ายภาพรังสีแบบครบวงจร ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพวงการสาธารณสุขในประเทศไทย ณ ศูนย์ฝึกอบรม Mahidol University เมื่อเร็วๆ นี้

มหกรรมสินค้า – ปาริชาติ ยามวินิจ ที่ปรึกษาปธ.กก.บห. บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด นำทีมพันธมิตรแบรนด์ดัง อาทิ เพาเวอร์บาย, ออฟฟิศเมท, บีทูเอส, ซีเอ็มจี, ออโต้วัน, วีฟิกซ์ บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ร่วมเปิดงานมหกรรมสินค้าเพื่อบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้า BnB home EXPO 2023Ž ระหว่างวันที่ 17-26 กุมภาพันธ์ โดยมี รัชชานนท์ ชูชาติ ผช.กก.ผจก.ใหญ่อาวุโส ฝ่าย Operations & Service บริษัท เพาเวอร์บาย จำกัด และ อธิศ รุจิรวัฒน์ กก.ผจก. บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมเปิดงาน ณ ไบเทค บางนา Hall 101-104 เมื่อเร็ว ๆ นี้

พลังการให้ – มยุรี ชัยพรหมประสิทธิ์ กก.ผจก.ใหญ่ สายองค์กรสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด จัดกิจกรรมโครงการ Citizen of Love by Siam Piwat ภายใต้คอนเซ็ปต์ Gifts for Them : ปลุกพลังการให้ สร้างโอกาสการศึกษาไทยให้เท่าเทียมŽ ส่งมอบให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร จำนวน 1,000 ชุด โดยมี พล.ต.ต.กัญชล อินทราราม, พ.ต.อ.ฐาปนนท์ หนองพงษ์, อุสรา ยงปิยะกุล, ปิยภัทร สุบรรณ ณ อยุธยา, อารยา จิตตโรภาส, ม.ล.อรดิศ สนิทวงศ์ และสมนึก คลังนอก มาร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านเขาสารภี จ.สระแก้ว เมื่อเร็วๆ นี้