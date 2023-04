จารุพล แคนดิเดตนายกฯเพื่อชาติ ลั่น ให้ความสำคัญ ‘นักดับไฟ’ ยกย่องเสียสละ จ่อปฏิรูป-บูรณาการระบบ

“จารุพล” ประกาศให้ความสำคัญ “นักดับไฟ” ทั่วประเทศ

วันที่ 8 เมษายนที่ผ่านมา ที่ร้าน The Goodcery จังหวัดเชียงใหม่ Surin Pitsuwan Foundation ร่วมกับ School of Public Policy มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน Alliance Against the Haze เพื่อน/สู้/ควัน โดยมีตัวแทนจากพรรคการเมืองต่างๆเข้าร่วมดีเบตในหัวข้อ “อนาคตของอากาศบริสุทธิ์จะมาอีกเมื่อไหร่”

Advertisment

ร้อยเอก ดร.จารุพล เรืองสุวรรณ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคเพื่อชาติ เบอร์ 24 ได้ให้สัมภาษณ์หลังจากการดีเบต ว่าได้มีโอกาสพูดคุยกับนักดับเพลิงอาสาสม้ครท่านหนึ่งที่ได้มาร่วมชมและให้ข้อเสนอแนะในงานดีเบตครั้งนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่ปัจจุบันมีนักดับไฟจำนวนมากทั้งที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐและอาสาสมัคร ที่เสียสละทำงานเพื่อส่วนรวมแต่กลับไม่ได้รับความสนใจ

“พี่ๆนักดับไฟป่าทั้งที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐและอาสาสมัคร เป็นผู้เสียสละมากๆ ออกไปสู้ไฟกันทุกครั้งที่เกิดเหตุ ทุกท่านต้องดูแลตัวเอง ทั้งเครื่องไม้เครื่องมือและอุปกรณ์ป้องกันตัวเอง ทั้งที่เงินเดือนน้อยมากและบางท่านก็เป็นอาสาสมัคร ผู้ที่วางแผนออกนโยบายก็ไม่ได้เป็นคนที่เคยอยู่หน้างาน ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าความต้องการที่แท้จริงของนักสู้เหล่านี้คืออะไร หลายคนเป็นผู้มากู้ภัย แต่ต้องมีสภาพชีวิตอย่างกับผู้ประสบภัย เป็นเรื่องที่เสียหายและน่าเศร้ามาก

Advertisement

“ทุกวันนี้ ทุกพรรคการเมืองพูดถึงเรื่องฝุ่น PM2.5 พูดถึงเรื่องการเผาไหม้ ทำยังไงจะหยุดการเผาป่า ทำยังไงจึงจะหยุดฝุ่นได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ดี แต่ไม่มีพรรคไหนพูดถึงช่วงเวลาที่เกิดไฟป่า ไม่มีใครพูดถึงชีวิตนักดับไฟเหล่านี้เลย พอมีคนเสียชีวิตทีก็ถึงพูดกันที พรรคเพื่อชาติมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่พอๆกับการลดฝุ่น PM2.5 และพรรคเพื่อชาติจะผลักดันเรื่องนี้อย่างจริงจังควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5

เราต้องปฏิรูปองค์กรที่รับผิดชอบเรื่องนี้ จัดสรรงบประมาณและโครงสร้างกันใหม่ สร้างระบบการบูรณาการให้เป็นระบบ ให้นักดับไฟป่าทุกคนทั้งเจ้าหน้าที่รัฐและอาสาสมัครมีความพร้อมและความปลอดภัย อย่างน้อยเมื่อมีเหตุไฟป่าขึ้น คนที่ออกไปสู้เพื่อส่วนรวมจะต้องได้รับการดูแลเฉกเช่นฮีโร่จริงๆไม่ใช่แค่ในข่าว” ร้อยเอก ดร.จารุพลกล่าว