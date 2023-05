Chez Miline มีอะไรกิน? เปิดเมนูร้านดัง จุดนัดหม่ำ ‘ตั้งรัฐบาล’

เปิดวาร์ปร้าน ‘Chez Miline’ ที่ ‘ก้าวไกล’ นัดหารือเจรจาตั้งรัฐบาล



เปิดวาร์ปร้านอาหาร ‘Chez Miline’ (เชมิลึน) ที่พรรคก้าวไกลเลือกเป็นสถานที่ในการพบปะพรรคการเมือง เพื่อหารือสำหรับการจัดตั้งรัฐบาลในเย็นวันนี้ 17 พฤษภาคม 2566

ร้านดังกล่าว บอกได้เลยว่า ใครเห็นเป็นต้องร้อง ‘ว้าว’ กับร้านสเต็กอารมณ์คฤหาสน์ ที่กลายเป็นส่วนหนึ่งในการบันทึกหน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทย

ร้าน Chez Miline ตั้งอยู่บนถนนสุโขทัย เป็นที่กล่าวขานกันในหมู่แวดวงนักชิม ดึงดูดผู้คนจากทั่วทุกหนแห่งด้วยเมนูเด็ด อาทิ อาหารเรียกน้ำย่อย อย่าง Fish Consommé With Abalone , French Onion Soup, Crap Soup in Puff Pastry, Beef Tartare ส่วนอาหารจานหลัก ได้แก่ Duck Confit, Cauliflower purre, Mussels with fries Ratatouille, Naked Lobster with Garlic Butter

สำหรับบรรยากาศชวนจินตนาการย้อนไปสมัยรัชกาลที่ 6 รูปแบบสถาปัตยกรรมได้รับอิทธิพลตะวันตก ตัวอาคารเก่าแก่กว่า 100 ปี เดินทางข้ามผ่านกาลเวลาตั้งแต่ยุคเปลี่ยนแปลงการปกครอง สู่รัฐบาลประชาธิปไตย

พื้นที่โดยรอบกว้างขวาง พื้นหญ้าเขียวขจี รองรับยานพาหนะได้มากมาย ห้องจัดเลี้ยงเป็นสัดส่วน เหมาะมากกับการรับประทานอาหาร เจรจาพูดคุย และดื่มด่ำกับบรรยากาศไปพร้อม ๆ กัน

สำหรับสำหรับเมนูบนโต๊ะอาหารของแกนนำจัดตั้งรัฐบาลในวันนี้ มีทั้งหมด 9 เมนู เป็นอาหารฟิวชันฝรั่งเศส-ญี่ปุ่น ประกอบด้วย Cheese & Cold Cut Platter , Dry-aged Hamachi Carpaccio , Fish without Chip ,White Miso Green Salad ,Grilled Freshwater Prawn ,Lamb Rack (Medium) ,Ribeye, Australian Wagyu (Medium Rare) + Topping Seared Goose Foie Gra ,Tenderloin, Japanese Wagyu + Topping Seared Hotate และ Wagyu Fried Rice

ปิดท้ายด้วยไวน์มะม่วง และไวน์ข้าวเหนียวดำจากข้าวหอมมะลิสุรินทร์ จากวิสาหกิจชุมชน สุรินทร์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากกลุ่มสุราก้าวหน้า ของคณะก้าวหน้า

เรียกได้ว่า สายกินต้องไม่พลาด สายประวัติศาสตร์ต้องไปเยือน

Chez Miline

เปิดให้บริการทุกวัน 11.30-23.00