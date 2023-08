ลุ้น นักกม.ชาวอเมริกัน พบอธิบดีกรมศิลป์ แชร์ข้อมูลลับจากอีเมล ‘แลตช์ฟอร์ด’

ผู้เขียน ดร.ดำรง ลีนานุรักษ์ อดีตรองอธิการบดี ม.แม่โจ้ กรรมการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศกลับคืนสู่ประเทศไทย

ผู้สนใจการทวงคืนสมบัติชาติ ที่คณะกรรมการติดตามโบราณวัตถุของชาติกลับคืนสู่ประเทศไทยควรอ่าน ในรายงานของ abc.net.au ซึ่งให้ข้อมูลว่ามีรายงานสดของ BBC ที่ให้รายละเอียดมากขึ้น ตัวจักรที่ทำงานเป็นเรือธงของรัฐบาลกัมพูชาในการติดตามทวงคืนโบราณวัตถุของชาติกลับคืน คือนาย แบรดลีย์ กอร์ดอน มีอ้างในรายงานนี้ว่า

American lawyer Bradley Gordon, who has been appointed by the Cambodian government to lead the country’s cultural heritage restitution team, said prized pieces have been coming back from museums and private collections around the world.

(อ่านข่าว หอศิลป์ออสซี่ เตรียมส่งประติกรรมสัมฤทธิ์ อายุกว่า 1,000 ปี ที่ถูกปล้นไป คืนกัมพูชา)

นายแบรดลีย์ได้ประสานงานกับนายทนงศักดิ์ หาญวงษ์ หัวเรือใหญ่ของขบวนการทวงคืนสมบัติชาติที่เป็นนักวิชาการอิสระ และเป็นหนึ่งในกรรมการติดตามโบราณวัตถุฯ ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี เพื่อแชร์ข้อมูลและช่วยกันทั้งทำงานประสานงานเพื่อผลประโยชน์ของทั้งการติดตามทวงคืนของกัมพูชา และของไทยเรา มาอย่างยาวนานแล้ว

ก่อนหน้านี้นายแบรดลีย์ กอร์ดอน ได้เจรจากับลูกสาวของนายดักลาส แลตช์ฟอร์ด(Douglas Latchford) นักค้าวัตถุโบราณชาวอังกฤษซึ่งเสียชีวิตไปแล้วในปี 2563 โดยขอส่งคืนสมบัติชาติของกัมพูชาที่ตกทอดมาเป็นมรดกถึงเธอจากนายแลตช์ฟอร์ดให้กัมพูชา หนึ่งในข้อเจรจาคือ ขอให้ลูกสาวของนายแลตช์ฟอร์ดมอบข้อมูลในคอมพิวเตอร์ของนายแลตช์ฟอร์ดแก่เขาและรัฐบาลกัมพูชา

ดังนั้นนายแบรดลีย์ จึงมีข้อมูลในบัญชีอีเมลของนายแลตช์ฟอร์ด ย้อนหลังไปทั้งหมด อันได้แก่ข้อมูลทางการค้า การเจรจาซื้อขาย การเจรจาเพื่อปลอมหลักฐานการครอบครองเท็จ (fault provenance) ฯลฯ

นายแบรดลีย์ ได้ประสานงานพบปะกับนายทนงศักดิ์หลายครั้งผ่านapp.และได้พบปะประชุมกันหลายครั้ง ทราบจากนายทนงศักดิ์ว่า ทางนายแบรดลีย์ ยินดีเข้าพบกับอธิบดีกรมศิลปากรที่ทำหน้าที่ฝ่ายเลขาฯของคณะกรรมการติดตามโบราณวัตถุฯ หรือรัฐมนตรีว่าการกระทวงวัฒนธรรมที่ทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการฯ เพื่อให้ข้อมูลและแชร์ข้อมูลที่เขามีอย่างเป็นทางการด้วย

ในหนังสือทวงคืนฉบับที่สองที่ทางรัฐบาลไทยส่งไปขอความร่วมมือกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ที่ทางโฮมแลนด์ซิเคียวริตี้ กำลังติดตามของคืนให้ไทยรวม 40 กว่าชิ้นสำคัญนั้น มีหลายชิ้นที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงถึงนายแลชฟอร์ด ซึ่งข้อมูลที่จะได้จากนายแบรดลีย์ นี้จะเป็นหลักฐานสำคัญที่ทางอัยการกลางและนักสืบของโฮมแลนด์ซิเคียวริตี้จะได้ใช้ประกอบในขั้นศาลหรือเจรจากับทางมิวเซียม

ความสำคัญของข้อมูลที่เกี่ยวกับธุรกรรมของนายแลตช์ฟอร์ดได้แสดงให้เห็นว่าเป็นข้อมูลสำคัญที่ทำให้ หอศิลป์แห่งชาติออสเตรเลีย ยอมจำนนและแสดงเจตจำนงขอคืนโบราณวัตถุสมัยจามที่ถูกลักลอบขุดออกไปจากเขตทางใต้ของกัมพูชาให้แก่รัฐบาลกัมพูชา(ในรายงานนี้) ด้วยยอมจำนนในหลักฐานในอีเมลที่ระบุว่านายแลตช์ฟอร์ดเป็นคนขาย และมีการสัญญาไว้ในการขายว่าทางออสเตรเลียต้องปิดชื่อผู้ขายเป็นความลับ (อย่างผิดธรรมชาติและจริยธรรมของมิวเซียมที่ต้องทำทุกย่างโปร่งใสและเปิดเผย) จนทำให้ทางรัฐบาลกัมพูชาได้รับของ3ชิ้นนี้คืนตามข่าว

การนำนายแบรดลีย์ เข้าพบกับอธิปดีกรมศิลปากรนั้น นายทนงศักดิ์ได้เคยแจ้งและนัดหมายกับ นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร แต่น่าเสียดายว่าพอถึงวันและเวลานัดท่านอธิบดีพนมบุตร ติดราชการสำคัญ จึงมอบหมายรองอธิบดีคนหนึ่งเข้าประชุมแทน การพูดคุยกันจึงยังหลวมๆ ยังไม่ถึงขั้น ‘ร่วมกันแชร์ข้อมูล(จากเขา)และร่วมประสานงานกันทวงคืนและปกป้องสมบัติชาติของทั้งของเขาและเรา’

คาดว่าการประชุมครั้งต่อไปที่ทางอธิบดีกรมศิลปากรจะได้พบและพูดคุยกับนายแบรดลีย์โดยตรงจะนำไปสู่การทำงานทวงคืนสมบัติชาติที่รวดเร็วขึ้น ด้วยมีข้อมูลตรงของนายแลตช์ฟอร์ดที่ทั่วโลกได้รับรู้ว่าเป็นตัวจักรใหญ่ของการลักลอบค้าโบราณวัตุถุจากไทยและกัมพูชาที่ผิดกฎหมาย ที่เป็นประโยชน์แก่ไทยเราอย่างมาก

การประสานงานกับนายแบรดลีย์ ที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลกัมพูชาให้ทำหน้าที่ทวงคืนสมบัติชาติของกัมพูชา อย่างเป็นทางการของรัฐบาลไทย โดยกรมศิลปากรในฐานะเลขานุการคณะกรรมการติดตามโบราณวัตถุของชาติกลับคืนสู่ประเทศไทย ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี จึงมีแต่ได้แบบวิน วิน กับกัมพูชา

