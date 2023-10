เก็ต ชินภัสร์ เมล์หา ‘พิธา’ ปรามไม่ใช่หน้าที่ตัวเองประสานเรื่องอิสราเอล ปล่อยรัฐบาลทำงานของเขา

เก็ต ชินภัสร์ ส่งเมล์หา ‘พิธา’ เหน็บไม่ได้เป็นทั้งนายกฯ-ส.ส. ไม่ใช่หน้าที่ตัวเองประสานเรื่องอิสราเอล ปล่อยรัฐบาลทำงานของเขา

จากกรณีที่ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกล ระบุว่า เพิ่งวางสายจากทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย มอบหมาย นายสุเทพ อดีต กมธ.แรงงาน ที่ติดต่อประสานกับพี่น้องแรงงานไทย พร้อมกันนี้ได้แสดงความเป็นห่วงและเสียใจต่อความสูญเสียและพร้อมสนับสนุนรัฐบาลในการคลี่คลายวิกฤต เพื่อความปลอดภัยของคนไทยในอิสราเอล ขณะเดียวกันได้แนบอีเมล์ pit[email protected] กรณีไม่สามารถติดต่อญาติที่อิสราเอลได้นั้น

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม นายชินภัสร์ กิจเลิศสิริวัฒนา อดีตผู้สมัคร ส.ส.เชียงใหม่ เขต 1 พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) เปิดเผยทางเฟซบุ๊กที่แสดงให้เห็นว่าได้ส่งอีเมล์ถึงนายพิธาแล้ว

สำหรับเนื้อหาในอีเมล์ มีดังนี้

RE : โปรดให้รัฐบาลทำหน้าที่ของเขา

Dear Pita

เราก็วัยเดียวกัน เพราะฉะนั้นผมจะพูดอย่างไม่อ้อมค้อม

การที่คุณติดต่อทูต Israel และจะช่วยประสานงาน มันไม่ได้ช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้น กลับทำให้คนไทยที่ Israel สับสน

คุณไม่ใช่ทั้งนายกฯ หัวหน้าพรรค และ ส.ส. มันไม่ใช่หน้าที่ของคุณ และเวลานี้ไม่เหมาะสมที่จะหาเสียง ปล่อยให้รัฐบาล (ที่มีอำนาจรัฐและกฎหมายในมือ) ทำหน้าที่ของพวกเขา

ส่วนคุณก็ใช้เวลาขายฝันให้กับเยาวชนต่อไปจนกว่าพวกเขาจะตื่น

In summary, let the government do THEIR job!

Mr.Get Shinapat

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง