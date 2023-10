ยิ่งชีพ ลั่น ไม่ไหวก็ต้องไหว ปีหน้าเดินเข้าหางานหนัก 3 เท่า ดัน ประชามติรธน.ใหม่-เลือก ส.ว.-ยกเลิกคดีการเมือง

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคมที่ผ่านมา นายยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เนตเพื่อกฎหมายประชาชน หรือ ไอลอว์ เปิดเผยผ่านเฟซบุ๊กถึงแผนงานในปี 2567 โดยระบุว่า เตรียมเผชิญงานที่หนักขึ้น 3 เท่า สำหรับปีนี้ อยากให้หมดปีอย่างรวดเร็ว เพราะผ่านสถานการณ์ต่างๆมามาก พร้อมโพสต์ภาพทีมงาน

ความดังนี้

“ถึงจะหวาดกลัวกับทางข้างหน้าอยู่บ้าง

แต่วันนี้ก็ยังมีกัน มีแบบประมาณๆ นี้แหละนะ

.

iLaw is heading to more challenges in 2024

ยังไม่หมดปีเลยครับ แต่เราก็จัดการสัมนาวางแผนประจำปีกันในเดือนตุลาคมไปแล้ว เพราะปี 2566 ผ่านอะไรมาเยอะเหลือเกิน และอยากให้หมดปีไวๆ ไม่อยากทำอะไรใหม่ๆ อีกแล้ว

เคยนะ ฝันที่จะมีทีมแบบเป็น Avengers ที่พร้อมสรรพสุดยอด แล้วออกลุยกับตัวร้ายโหดๆ ไปพร้อมกัน แต่แม้ Avengers เองที่มีไม่กี่ภาค แต่ละตัวก็ยังเข้าๆ ออกๆ หายหน้ากันไปมาเป็นช่วงๆ ดังนั้น นี่จึงเป็นทีมของช่วงเวลานี้ ไม่ใช่ทีมอมตะนิรันดร์กาล

เมื่อประกอบร่างโดยเอาพลังของหลายคนที่ทำงานกันมาเข้าหลักสิบปี และยังทนหน้าด้านอยู่มาด้วยกันได้ มาเข้ากับกับคนใหม่ๆ ที่มีพลังแบบใหม่ การมองโลกแบบแปลกๆ ทักษะเฉพาะตัวที่ต่างก็หากันไม่ได้ง่ายๆ กับเงื่อนไขเฉพาะตัวของใครของมัน มันก็เป็นทีมที่ “ดีที่สุดที่จะมีได้” และไม่อาจขออะไรจากกันได้มากไปกว่านี้

เรากำลังเดินเข้าไปหางานที่หนักกว่าที่เราแบกรับไหวประมาณสามเท่าในปีหน้า ไม่ว่าจะเป็นการทำประชามติรัฐธรรมนูญใหม่ การเลือกส.ว. ชุดใหม่ รวมทั้งการหาทางยกเลิกคดีความทางการเมืองที่ค้างคา กับความคาดหวังและข้อเรียกร้องมหาศาล โดยทั้งหมดรู้ว่าประชาชนจำนวนไม่น้อยกำลังรอช่วยกันลงมือทำอยู่อย่างกว้างขวาง

ไม่ไหวก็ต้องไหวครับ เพราะเมื่อเวลามันมาถึงมันก็จะเกิดขึ้นเอง”