เท้งรุดเมนต์ เพจสมาคมคนตาบอด แจงยิบไร้เจตนา สื่อทางลบถึงคนพิการ น้อมรับไปปรับปรุง 

เท้ง รุดเมนต์ เพจสมาคมคนตาบอด แจงยิบไร้เจตนา สื่อทางลบถึงคนพิการ น้อมรับไปปรับปรุง
จากกรณีที่ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ได้ออกแถลงการณ์ เป็นห่วงการใช้ถ้อยคำของ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน ในฐานะผู้นำฝ่ายค้าน ในระหว่างการอภิปรายงบประมาณ 2569 โดยเปรียบร่างงบประมาณ ไม่ตอบโจทย์ประเทศ “เกิดจากกระบวนการที่หูหนวกไม่ยอมฟังเสียงสภาฯเลย ส.ส.เป็นเพียงแค่ตรายางตราประทับเท่านั้น ตาบอดโดยไม่มีความโปร่งใส ไม่พิจารณางบประมาณที่มีความจำเป็นกับประชาชนและภาวะของประเทศ” ซึ่งเป็นคำเกี่ยวกับความพิการ “หูหนวก” และ “ตาบอด” เพื่อเปรียบเปรยเชิงลบในเวทีสาธารณะนั้น
ล่าสุด 16 สิงหาคม 2568 นายณัฐพงษ์ ได้เข้าแสดงความคิดเห็นผ่านทางเฟซบุ๊กใต้โพสต์แถลงการณ์ของ เพจ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ว่า “ตามข้อเสนอแนะในแถลงการณ์ของสมาคมฯ ในฐานะที่ผมเป็นบุคคลสาธารณะ และเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมควรใช้ความระมัดระวังในการเลือกใช้คำที่อาจนำไปสู่การสร้างผลกระทบทางจิตใจ หรืออาจทำให้เกิดความรู้สึกว่าถูกตีตรา หรือสร้างความรู้สึกเชิงลบต่อกลุ่มบุคคลใด ๆ ในสังคม
ผมยืนยันว่า ผมไม่ได้มีเจตนาในการลดทอนคุณค่าในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ใด หรือของกลุ่มบุคคลใด เพียงแต่มีเจตนาพุ่งเป้าไปที่การวิพากษ์วิจารณ์กระบวนการจัดทำงบประมาณของรัฐบาลเท่านั้น
และผมเข้าใจดีว่า ถึงแม้ว่าผู้รับสารที่ติดตามการอภิปรายผ่านช่องทางการถ่ายทอดสด จะทราบถึงเจตนาของผมผ่านทาง วัจนภาษา และ อวัจนภาษา ว่าผมไม่ได้มีทัศนคติในทางลบต่อคนพิการ แต่การขาดความระมัดระวังอย่างดีเพียงพอในการเลือกใช้คำ ก็อาจนำไปสู่การเผยแพร่ต่อในสื่อรูปแบบต่าง ๆ เช่น ภาพ บทความ ฯลฯ ซึ่งมีวิธีในการสื่อสารที่แตกต่างออกไปจากการถ่ายทอดสด และอาจทำให้ผู้รับสารเกิดความรู้สึกในทางลบกับคนพิการได้
ในการนี้ผมขอแสดงความเสียใจและน้อมรับต่อความผิดพลาดที่เกิดขึ้น ซึ่งจะนำไปปรับปรุงแก้ไขต่อไปครับ”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เท้ง อัด รบ. หูหนวก-ตาบอด จัดงบ’69 ไม่ตอบโจทย์แก้วิกฤตศก.-สงคราม ย้ำไทยต้องการงบลงทุน ดึงเชื่อมั่น
- สมาคมคนตาบอด ออกแถลง หลังหัวหน้าฝ่ายค้าน อภิปรายงบ69 ใช้ถ้อยคำเกี่ยวกับความพิการ