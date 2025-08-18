เดชอิศม์ แจงแล้ว ไม่เคยสั่งใครมาต้อนรับ ลั่นตำแหน่งแค่หัวโขนชั่วคราว เอาเวลาไปทำงานดีกว่า
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม นายเดชอิศม์ ขาวทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ชี้แจงผ่านเฟซบุ๊ก นายเดชอิศม์ ขาวทอง นายกชาย กรณีนายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา มีหนังสือด่วนที่สุดถึงนายอำเภอเมืองสงขลา ให้ร่วมส่งนายเดชอิศม์ที่มาตรวจราชการใน จ.สงขลา และเดินทางกลับกรุงเทพฯวันที่ 18 ส.ค. ที่ท่าอากาศยานหาดใหญ่ พร้อมกันนี้ยังจัดคิวให้นายอำเภอทุกอำเภอของ จ.สงขลา ร่วมต้อนรับและอำนวยความสะดวก มท.3 ทุกสัปดาห์ ต่อมาผู้ว่าฯสงขลาออกมายืนยันว่าไม่ได้เป็นผู้ลงนามในหนังสือดังกล่าว
นายเดชอิศม์ระบุว่า ตำแหน่งแค่หัวโขนชั่วคราว ผมคือ “นายกชาย” คนเดิม ไม่ชอบให้ใครมาต้อนรับแบบเอิกเกริก เอาเวลาไปทำงานดีกว่า เว้นจากมีข้อราชการมาหารือผมเท่านั้น
ผมเน้นการทำงานเป็นหลัก ไม่เคยสั่งให้ใครมาต้อนรับ ไม่เคยขอกาแฟใคร ขอทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดก็พอครับ
เดชอิศม์ ขาวทอง
รมช.มหาดไทย
เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ สส.สงขลา
18 สิงหาคม 2568
#นายกชาย #ตำแหน่งแค่หัวโขน #เดชอิศม์ #เดชอิศม์ขาวทอง #รมชมหาดไทย #รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย #คบแล้วจะรักรู้จักแล้วจะชอบ
- ผู้ว่าสงขลา ทำหนังสือด่วน จัดคิวนายอำเภอ เวียนต้อนรับ-ส่ง เดชอิศม์ สนามบินหาดใหญ่ทุกสัปดาห์
- ผู้ว่าฯสงขลาลั่นไม่ได้เซ็น เอกสารปลอม ต้อน นอภ.ส่ง ‘เดชอิศม์’ ทุกสัปดาห์
- ภูมิธรรม มอบปลัดมท. สั่งผวจ.สงขลาแจงหนังสือเกณฑ์นายอำเภอรับเดชอิศม์