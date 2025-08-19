ภูมิธรรม ปัดเร่งโยกย้ายบิ๊กมท. ก่อน 29 ส.ค. ชี้ยังไม่เห็นไลน์นอภ. เด้งรับผู้ว่าฯสงขลา สั่งไปรับมท.3

‘ภูมิธรรม’ ปัดเร่งโยกย้าย ขรก.มท. ก่อน 29 ส.ค. บอกทุกอย่างเป็นไปตามไทม์ไลน์ บอก ยังไม่เห็นไลน์ ‘นอภ.’ รับทราบคำสั่งผู้ว่าฯสงขลารับ ‘เดชอิศม์’ จี้ ‘ปลัด มท.’ เร่งหาคำตอบ
เมื่อเวลา 08.40 น. วันที่ 19 สิงหาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย กล่าวถึงการโยกย้ายข้าราชการที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าจะเร่งทำก่อนวันที่ 29 ส.ค.นี้ว่า กำลังจะหมดเดือน ส.ค.แล้ว จะเหลือแค่เดือน ก.ย. มันไม่ใช่การเร่งย้ายข้าราชการระดับสูง เพราะวันที่ 1 ต.ค. ต้องเริ่มทำงานกันแล้ว จึงไม่ใช่เรื่องเร่งอะไร เป็นไปตามกระบวนการ ไทม์ไลน์ที่เหมาะสม
นายภูมิธรรมยังกล่าวถึงกรณีผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาสั่งให้นายอำเภอจัดเวรเพื่อรับส่งนายเดชอิศม์ ขาวทอง รมช.มหาดไทย ทุกสัปดาห์ ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มีการรายงานผลการตรวจสอบมาแล้วหรือยังว่า เรื่องนี้ตนได้ตอบไปแล้ว
เมื่อถามย้ำว่า แต่ล่าสุดมีไลน์หลุดของกลุ่มนายอำเภอใน จ.สงขลา ออกมายอมรับว่าผู้ว่าฯสงขลาสั่งการจริง นายภูมิธรรมกล่าวว่า ยังไม่เห็น ซึ่งผู้ว่าฯรายงานปลัดว่ามีการเสนอมา แต่เขาไม่ได้เซ็น ทางปลัดก็ถามว่าไปเอารายละเอียดมาให้เห็น ว่าที่บอกว่าไม่ได้เซ็นแล้วที่เซ็นมาเป็นอะไร ไปหาคำตอบมารายงาน
เมื่อถามว่า จะต้องดูคำสั่งอื่นๆ ที่ผู้ว่าฯเคยเซ็นให้นายอำเภอไปรับรองในกรณีบุคคลอื่นๆ ด้วยหรือไม่ นายภูมิธรรมกล่าวว่า ก็ดูเท่าที่เห็น ถ้าไปนั่งสางทุกอย่าง ตอนนี้มีเรื่องที่ต้องทำมากมาย กรณีนี้ก็ตามกรณีนี้