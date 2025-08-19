การเมือง

ภูมิธรรม ปัดเร่งโยกย้ายบิ๊กมท. ก่อน 29 ส.ค. ชี้ยังไม่เห็นไลน์นอภ. เด้งรับผู้ว่าฯสงขลา สั่งไปรับมท.3

เมื่อเวลา 08.40 น. วันที่ 19 สิงหาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย กล่าวถึงการโยกย้ายข้าราชการที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าจะเร่งทำก่อนวันที่ 29 ส.ค.นี้ว่า กำลังจะหมดเดือน ส.ค.แล้ว จะเหลือแค่เดือน ก.ย. มันไม่ใช่การเร่งย้ายข้าราชการระดับสูง เพราะวันที่ 1 ต.ค. ต้องเริ่มทำงานกันแล้ว จึงไม่ใช่เรื่องเร่งอะไร เป็นไปตามกระบวนการ ไทม์ไลน์ที่เหมาะสม

นายภูมิธรรมยังกล่าวถึงกรณีผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาสั่งให้นายอำเภอจัดเวรเพื่อรับส่งนายเดชอิศม์ ขาวทอง รมช.มหาดไทย ทุกสัปดาห์ ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มีการรายงานผลการตรวจสอบมาแล้วหรือยังว่า เรื่องนี้ตนได้ตอบไปแล้ว

เมื่อถามย้ำว่า แต่ล่าสุดมีไลน์หลุดของกลุ่มนายอำเภอใน จ.สงขลา ออกมายอมรับว่าผู้ว่าฯสงขลาสั่งการจริง นายภูมิธรรมกล่าวว่า ยังไม่เห็น ซึ่งผู้ว่าฯรายงานปลัดว่ามีการเสนอมา แต่เขาไม่ได้เซ็น ทางปลัดก็ถามว่าไปเอารายละเอียดมาให้เห็น ว่าที่บอกว่าไม่ได้เซ็นแล้วที่เซ็นมาเป็นอะไร ไปหาคำตอบมารายงาน

เมื่อถามว่า จะต้องดูคำสั่งอื่นๆ ที่ผู้ว่าฯเคยเซ็นให้นายอำเภอไปรับรองในกรณีบุคคลอื่นๆ ด้วยหรือไม่ นายภูมิธรรมกล่าวว่า ก็ดูเท่าที่เห็น ถ้าไปนั่งสางทุกอย่าง ตอนนี้มีเรื่องที่ต้องทำมากมาย กรณีนี้ก็ตามกรณีนี้

