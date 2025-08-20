ภูมิธรรม ยังไม่ทราบ อดิศร ติดประชุมสภา ไม่ไปฟังคำพิพากษาคดีนปช. ชี้เป็นไปตามกม.

ภูมิธรรม ยังไม่ทราบ อดิศร ติดประชุมสภา ไม่ไปฟังคำพิพากษาคดี นปช.ชุมนุมไล่รบ.อภิสิทธิ์ ชี้เป็นไปตามกฎหมาย
เมื่อเวลา 14.15 น. วันที่ 20 สิงหาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์กรณีนายอดิศร เพียงเกษ ติดภารกิจประชุมสภา ไม่ได้ไปฟังคำพิพากษาคดีแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ชุมนุมขับไล่รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ปี 2552 จนเป็นที่มาของการออกหมายจับ มีการรายงานมาให้ทราบหรือไม่ว่า ยัง เพราะเพิ่งเสร็จภารกิจจากการเดินทางไปร่วมแถลงจับยาเสพติด หากมีเอกสิทธิ์คุ้มครองอะไรก็ว่ากันไปตามกฎหมาย อะไรที่มีปัญหา กฎหมายว่าอย่างไรก็เป็นอย่างนั้น
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า วันนี้ (20 ส.ค.) ศาลนัดอ่านคำพิพากษาคดีหมายเลขดำ อ.968/2561 ที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา 10 เป็นโจทก์ฟ้องนายวีระกานต์ มุสิกพงศ์ อดีตประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (ปธ.นปช.) พร้อมแกนนำ นปช.คนอื่นๆ รวม 10 คน ในความผิดฐานร่วมกันมั่วสุมตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป สร้างความกระด้างกระเดื่องก่อความวุ่นวายในบ้านเมือง, ฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 กรณีเมื่อระหว่างวันที่ 31 ม.ค.-9 เม.ย.52 พวกจำเลยร่วมกันชุมนุมขับไล่รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ปิดทางเข้าออกทำเนียบรัฐบาล เพื่อขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีรัฐบาลนายอภิสิทธิ์
ทั้งนี้ ศาลเลื่อนอ่านคำพิพากษาไปเป็นวันที่ 7 ตุลาคม เวลา 09.00 น. เนื่องจากมีจำเลยบางคนไม่มาฟังการพิจารณา ประกอบด้วย นายอดิศร เพียงเกษ ที่ติดภารกิจร่วมประชุมสภา และนายพงศ์พิเชษฐ์ หรือพิเชษฐ์ สุขจินดาทอง ที่ทนายความแจ้งว่าไม่สามารถติดต่อได้สักพักแล้ว ทำให้ศาลออกหมายจับนายพงศ์พิเชษฐ์และปรับนายประกัน
- ศาลเลื่อนอ่านคำพิพากษา คดีนปช.ชุมนุมขับไล่รัฐบาลอภิสิทธิ์ ชี้จำเลยหลายคนไม่มา ‘ณัฐวุฒิ’ รูปซิปปาก
- ณัฐวุฒิ ปัดเป็นศัตรู ‘จตุพร’ แม้อุดมการณ์ทางการเมืองต่างกัน ให้กำลังใจ ‘ทักษิณ-อิ๊งค์’ สู้คดี