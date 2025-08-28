แม่ทัพกุ้ง กังวลเขมรวางระเบิดตลอดแนวลวด ยันพบทุ่นระเบิดอีก จุดพลทหารเหยียบขาขาด ปราสาทตาควาย

แม่ทัพภาค 2 ลั่นพบทหารกัมพูชาแอบเข้ามาวางระเบิดในฝั่งไทยยิงได้ทันที เผยระเบิดที่ทหารเหยียบล่าสุดเป็นระเบิดวางใหม่ ตรวจพบเพิ่มอีก 3 ลูกใกล้กัน กำชับไม่ประมาท หลังมีแนวโน้มกัมพูชาแอบเข้ามาวางเพิ่มอีก
เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 28 สิงหาคม ที่สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี กองทัพภาคที่ 2 อ.เมือง จ.นครราชสีมา พล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 ได้รับมอบเครื่องใช้จำเป็นภาคสนามและเครื่องอุปโภคบริโภค อาทิ ยาสีฟัน สเปรย์กันยุง ถุงยังชีพ ปลากระป๋อง ปลาร้าปรุงรส ข้าวโอ๊ด ปลาส้ม เส้นบุกหม่าล่า ข้าวปรุงสุก ยางรถยนต์ เงินสดจากคณะศิษย์หลวงปู่ศิลา สิริจันโท ที่ได้จากการประมูลเหรียญทองคำพหูรมาน จำนวน 1,705,299 บาท บริษัท กว้างไพศาลบริษัท เอส พี บ้านคาร์แคร์นครราชสีมา มูลนิธิใจบริสุทธิ์ และคณะของ พล.ต.ประสิทธิชัย พ่วงจินดา และอีกหลายหน่วยงาน เพื่อนำไปมอบและจัดซื้อสิ่งของจำเป็นมอบให้กับทหารหาญที่ประจำการที่ชายแดน
พล.ท.บุญสินกล่าวขอบคุณคณะประชาชนที่เข้ามามอบสิ่งของ พร้อมกับกล่าวว่า กำลังพลที่อยู่หน้าแนวรู้สึกดีใจที่หลวงปู่ศิลาเมตตา เห็นได้จากท่านสร้างพระรุ่นพหูรมาน เป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์มาก เพราะท่านสร้างด้วยความบริสุทธิ์ใจและไม่มีเรื่องพุทธพานิชย์มาแทรก ท่านมุ่งมั่นที่จะให้น้องๆ ลูกหลานทหารในพื้นที่ชายแดนได้แคล้วคลาดปลอดภัยทุกคน
พล.ท.บุญสินกล่าวต่อว่า สิ่งที่บ่งชี้ว่าพระรุ่นพหูรมานมีความพิเศษก็คือ นายแพทย์ใหญ่ของกองทัพเป็นคนมาเล่าให้ฟังว่าน้องๆ ที่บาดเจ็บส่วนใหญ่แล้วปลอดภัย โดนระเบิดกระเด็นกระดอนไม่เป็นอะไรเลยสักคน เพราะมีพระรุ่นนี้และมีผ้ายันต์ ร้อยละ 90 สามารถกลับเข้าไปสู่แนวรบใหม่ได้ จึงเป็นเหมือนขวัญกำลังใจที่ช่วยคุ้มครอง
แม่ทัพภาคที่ 2 เผยว่า ขอขอบคุณทุกคน ทุกกลุ่มที่นำสิ่งของมามอบให้น้องๆ กำลังพลที่อยู่แนวหน้า ตั้งแต่ตนได้ลงไปพื้นที่ก็ได้นำสิ่งของธารน้ำใจเหล่านี้ไว้บริโภคและได้ใช้ประโยชน์ทั้งหมด ซึ่งกองทัพภาคที่ 2 พยายามจัดส่งของไปถึงหน้าแนวให้เร็ว โดยจะมีรถทหารรับสิ่งของต่ออีกทอด เพื่อนำเข้าไปสู่พื้นที่แนวหน้า
แม่ทัพภาคที่ 2 กล่าวต่อว่า อยากเรียนให้ทราบว่า สถานการณ์ตอนนี้ยังอยู่ในห้วงการเฝ้าระวังอยู่ ยังตรึงกำลังกันทั้งสองฝ่าย เมื่อวานนี้มีน้องทหารเหยียบกับระเบิดขาขาดอีกหนึ่งนาย ตนก็ได้ไปเยี่ยม ซึ่งเป็นเรื่องที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้น
“น้องๆ ทหารได้ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้ว มันเป็นเหตุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ และเกิดขึ้นด้วยความเสียสละของน้องๆ ทหารทุกคนก็พร้อมจะปฏิบัติตอบโต้ ถ้ามาดีเราก็ดีด้วย ทุกคนพร้อมจะทำหน้าที่ต่อ ยังไม่ได้เว้นช่วงได้พักกัน ก็ได้ขวัญกำลังใจจากแนวหลัง ทำคลิปต่างๆ ออกไป น้องทหารหน้าแนวได้เห็นก็ฝากขอบคุณมา ทุกคนยังมีขวัญกำลังใจดีและพร้อมจะทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติต่อไป ผมในนามตัวแทนลูกหลานทหารที่อยู่หน้าแนวต้องขอขอบคุณทุกคนที่ได้นำสิ่งของต่างๆ ที่มี มามอบให้กำลังพล” แม่ทัพภาคที่ 2 กล่าว
นอกจากนี้ แม่ทัพภาคที่ 2 ยังให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเหตุการณ์ระเบิดว่า สำหรับเหตุกาณณ์ระเบิดครั้งล่าสุดนั้นยืนยันว่าเป็นระเบิดใหม่ที่ทหารกัมพูชาลักลอบเข้ามาวางล้ำแนวลวดหนาม ซึ่งเป็นเส้นทางที่ทหารของฝั่งไทยเดินลาดตระเวนเป็นประจำ และยังตรวจสอบพบว่าบริเวณโดยรอบจุดที่ระเบิดนั้นยังตรวจพบระเบิดเพิ่มอีก 3 ลูก แสดงให้เห็นถึงเจตนาของฝั่งกัมพูชาที่ตั้งใจละเมิดอธิปไตยของไทย เพราะหลังแนวเขตลวดหนามทหารไทยเป็นฝ่ายที่คุมพื้นที่อยู่ และมีแนวโน้มว่าตลอดแนวลวดหนามที่ฝั่งไทยคุมพื้นที่เอาไว้จะมีระเบิดที่ทางฝั่งกัมพูชาลักลอบนำเข้ามาวางอีก แต่เราก็ไม่ประมาทและได้มีการแจ้งเตือนน้องทหารในพื้นที่ให้ลาดตระเวนด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากบริเวณดังกล่าวอยู่ใกล้กับข้าศึก
แม่ทัพภาคที่ 2 กล่าวว่า หลังจากนี้จะมีการปรับเปลี่ยนวิธีการลาดตระเวน ด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเสริม เช่น การใช้โดรนบินลาดตระเวน การใช้กล้องวงจรปิดร่วมกับการลาดตระเวนด้วยเท้า ตอนนี้สิ่งที่ทำได้อย่างเร่งด่วนคือการทำหนังสือประท้วงว่าฝั่งกัมพูชาละเมิดสนธิสัญญาออตตาวา นอกจากนี้ ยังได้มีคำสั่งไปยังทหารที่ควบคุมพื้นที่จุดดังกล่าวว่าถ้าพบเห็นการละเมิดอธิปไตยสามารถยิงได้ทันที เพราะถือว่ารุกล้ำอธิปไตยของไทย
แม่ทัพภาคที่ 2 กล่าวย้ำว่า ขอยืนยันว่าการปฏิบัติหน้าที่ของตนและแม่ทัพภาคที่ 2 คนใหม่นั้นจะมีความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ ถึงแม้ว่าตนจะเกษียณไปแล้วแม่ทัพกุ้ง ก็ยังคงจะอยู่ช่วยแม่ทัพภาคที่ 2 คนใหม่ในการทำงานในเรื่องของการให้คำปรึกษา ส่วนการตัดสินใจนั้นคงจะต้องให้แม่ทัพคนใหม่เป็นผู้พิจารณา ส่วนเรื่องของการเปิดด่าน ต้องรอรัฐบาลเป็นคนเจรจา แต่ในมุมของกองทัพนั้นยังไม่เห็นสมควรที่จะเปิดด่านชายแดนไทย-กัมพูชา เนื่องจากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลาย