ศุภณัฐ ติงผู้ช่วยเลขาผู้ว่าฯ โยงเรื่องมั่ว ย้ำไม่ได้ห้ามวิ่ง ขอ ‘ชัชชาติ’ เจียดเวลา แก้ปัญหาที่ต้องมอบหมาย

จากกรณี นายศุภณัฐ มีนชัยนันท์ ส.ส.กทม.พรรคประชาชน หารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในชุมชนบ่อฝรั่ง เขตจตุจักร กทม. ว่าไม่มีไฟใช้มานานนับปี มืดทั้งชุมชน ตนร้อง นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯกทม. ไปหลายครั้งแต่ไม่มีการแก้ไข ช่วงเดือนมิถุนายนก็ลงพื้นที่พร้อมกับ 5 หน่วยงานของ กทม. ทุกคนย้ำตรงกันว่าติดอยู่ที่ผู้ว่าฯกทม.ที่ต้องมอบหมายหน่วยงานเท่านั้นถึงจะทำงานได้ หรือแม้แต่วันที่ 17 ก.ค.ก็นำปัญหามาหารือที่สภา แต่ก็ไม่ได้รับการแก้ไข จนวันนี้นำมาหารืออีกครั้ง โดยนายศุภณัฐระบุในช่วงหนึ่งว่า ประชาชนฝากบอก บอกผู้ว่าฯหยุดวิ่ง หยุดไลฟ์ หยุดไปอีเวนต์ 10 นาที ขอแค่นี้ให้หน่อยได้ไหม

จากนั้น น.ส.ศนิ จิวจินดา ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ระบุทางเฟซบุ๊กส่วนตัว พร้อมแนบภาพไลน์ชี้แจงว่า หลายครั้งไลน์จากผู้ว่าฯเด้งมาก่อนเวลางาน รวมทั้งวันเสาร์-อาทิตย์ แจ้งให้ประสานงานหน่วยงานต่างๆ ใน กทม.เพื่อแก้ไขปัญหาที่พบขณะวิ่ง พร้อมเชียร์ให้ผู้ว่าฯวิ่งต่อไป

ล่าสุดเมื่อเวลา 20.27 น. วันที่ 28 สิงหาคม นายศุภณัฐระบุถึงกรณีดังกล่าวทางแฟนเพจ ศุภณัฐ มีนชัยนันท์ – Suphanat Minchaiynunt ความดังนี้

ระดับผู้ช่วยเลขา ยังโยงเรื่องมั่ว ไม่แปลกที่หนังสือคาห้องเลขา งานไม่คืบ โยนงานมั่วไปหมด

👉🏻ย้ำนะ ประชาชนไม่ได้ห้ามวิ่ง เขาบอกว่า เจียดเวลาวิ่ง เวลาไลฟ์ หรือเวลาไปอีเว้นท์ “10 นาที” มาเคาะตัดสินใจปัญหาให้เขาได้ไหม มันจะได้จบ เขาจะได้มีไฟใช้เสียที ขอแค่นี้ทำให้ไม่ได้หรือครับ? ทีมสื่อสาร กทม.ร้อนรนอะไรขนาดนั้น?

👉🏻ไฟที่ผู้ว่าไปวิ่งดู มันเป็น “พื้นที่ที่มีการมอบอำนาจในการดูแลให้หน่วยงานแล้ว” หน่วยงานถึงตั้งงบดูแลได้ ผู้ว่าแจ้งไปเขาก็ซ่อม

‼️แต่ไฟในพื้นที่อื่น จนท.ยังดูแลไม่ได้ เพราะมันติดที่ “ต้องมอบหมายก่อน” เราถึงต้องให้ผู้ว่าออกคำสั่งมอบหมายหน่วยงาน ถ้าผู้ว่าไม่ออกคำสั่ง หน่วยงานก็ยังเข้าแก้ไขไม่ได้

เคสมันคนละเรื่องกับวิ่งดูไฟ คนละหน้าที่เลย นี่มันระดับผู้ว่า เรื่องนี้ถึงบอกว่า ต้องผู้ว่าสั่ง เพราะกฎหมายกำหนดให้ ผู้ว่าต้องมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบก่อนครับ

