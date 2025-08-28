ศุภณัฐ ติงผู้ช่วยเลขาผู้ว่าฯ โยงเรื่องมั่ว ย้ำไม่ได้ห้ามวิ่ง ขอ ‘ชัชชาติ’ เจียดเวลา แก้ปัญหาที่ต้องมอบหมาย

ศุภณัฐ ติงผู้ช่วยเลขาผู้ว่าฯกทม. โยงเรื่องมั่ว ย้ำปชช.ไม่ได้ห้ามวิ่ง เรียกร้อง ‘ชัชชาติ’ เจียดเวลาจัดการปัญหาที่ต้องมอบหมาย
จากกรณี นายศุภณัฐ มีนชัยนันท์ ส.ส.กทม.พรรคประชาชน หารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในชุมชนบ่อฝรั่ง เขตจตุจักร กทม. ว่าไม่มีไฟใช้มานานนับปี มืดทั้งชุมชน ตนร้อง นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯกทม. ไปหลายครั้งแต่ไม่มีการแก้ไข ช่วงเดือนมิถุนายนก็ลงพื้นที่พร้อมกับ 5 หน่วยงานของ กทม. ทุกคนย้ำตรงกันว่าติดอยู่ที่ผู้ว่าฯกทม.ที่ต้องมอบหมายหน่วยงานเท่านั้นถึงจะทำงานได้ หรือแม้แต่วันที่ 17 ก.ค.ก็นำปัญหามาหารือที่สภา แต่ก็ไม่ได้รับการแก้ไข จนวันนี้นำมาหารืออีกครั้ง โดยนายศุภณัฐระบุในช่วงหนึ่งว่า ประชาชนฝากบอก บอกผู้ว่าฯหยุดวิ่ง หยุดไลฟ์ หยุดไปอีเวนต์ 10 นาที ขอแค่นี้ให้หน่อยได้ไหม
จากนั้น น.ส.ศนิ จิวจินดา ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ระบุทางเฟซบุ๊กส่วนตัว พร้อมแนบภาพไลน์ชี้แจงว่า หลายครั้งไลน์จากผู้ว่าฯเด้งมาก่อนเวลางาน รวมทั้งวันเสาร์-อาทิตย์ แจ้งให้ประสานงานหน่วยงานต่างๆ ใน กทม.เพื่อแก้ไขปัญหาที่พบขณะวิ่ง พร้อมเชียร์ให้ผู้ว่าฯวิ่งต่อไป
ล่าสุดเมื่อเวลา 20.27 น. วันที่ 28 สิงหาคม นายศุภณัฐระบุถึงกรณีดังกล่าวทางแฟนเพจ ศุภณัฐ มีนชัยนันท์ – Suphanat Minchaiynunt ความดังนี้
ระดับผู้ช่วยเลขา ยังโยงเรื่องมั่ว ไม่แปลกที่หนังสือคาห้องเลขา งานไม่คืบ โยนงานมั่วไปหมด
👉🏻ย้ำนะ ประชาชนไม่ได้ห้ามวิ่ง เขาบอกว่า เจียดเวลาวิ่ง เวลาไลฟ์ หรือเวลาไปอีเว้นท์ “10 นาที” มาเคาะตัดสินใจปัญหาให้เขาได้ไหม มันจะได้จบ เขาจะได้มีไฟใช้เสียที ขอแค่นี้ทำให้ไม่ได้หรือครับ? ทีมสื่อสาร กทม.ร้อนรนอะไรขนาดนั้น?
👉🏻ไฟที่ผู้ว่าไปวิ่งดู มันเป็น “พื้นที่ที่มีการมอบอำนาจในการดูแลให้หน่วยงานแล้ว” หน่วยงานถึงตั้งงบดูแลได้ ผู้ว่าแจ้งไปเขาก็ซ่อม
‼️แต่ไฟในพื้นที่อื่น จนท.ยังดูแลไม่ได้ เพราะมันติดที่ “ต้องมอบหมายก่อน” เราถึงต้องให้ผู้ว่าออกคำสั่งมอบหมายหน่วยงาน ถ้าผู้ว่าไม่ออกคำสั่ง หน่วยงานก็ยังเข้าแก้ไขไม่ได้
เคสมันคนละเรื่องกับวิ่งดูไฟ คนละหน้าที่เลย นี่มันระดับผู้ว่า เรื่องนี้ถึงบอกว่า ต้องผู้ว่าสั่ง เพราะกฎหมายกำหนดให้ ผู้ว่าต้องมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบก่อนครับ