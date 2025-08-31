ชีวิตคุณภาพ

ส.ส.ปชน. จี้รับผิดชอบ ปมเครนพระราม2 ถล่มทับรถปชช. ถามสมุดพกผู้รับเหมาได้ใช้หรือยัง 

‘พระราม2’ อีกแล้ว เครนเสียหลักล้มลงไปข้างหน้า ทับกระบะบาดเจ็บ2 ‘ณัฐพงษ์’ ถามปลอดภัยภัยอยู่ที่ไหนหลังปิดทางหลักเร่งก่อสร้าง ทำชามสมุทรสาครเดือดร้อนหนัก ลั่นต้องมีคนรับผิดชอบ

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม นายณัฐพงษ์ สุมโนธรรม ส.ส.สมุทรสาคร พรรคประชาชน เปิดเผยว่าเมื่อคืนนี้ (30 ส.ค.) เวลาโดยประมาณ 01.56 น. เกิดเหตุรถเครน ขนย้าย support โครงสร้างตอม่อ M82 ตอน 4 ขณะขนย้าย น้ำหนักทิ้งตัวไปด้านหน้ารถ ทำให้รถเครนเสียหลัก ล้มลง แขนบูมล้มทับรถกระบะ บริเวณช่องทางคู่ขนาน ทล.35 กม.26+500 ขาเข้า ถนนพระราม 2

ตนสงสัยว่าความปลอดภัยของประชาชนอยู่ที่ไหนขนาดปิดถนนทางหลักพระราม 2 ให้ประชาชนผู้สัญจรแค่วิ่งทางคู่ขนาน ที่ผ่านมาทำประชาชนเดือดร้อนทั้งบ้านทั้งเมือง โดยเฉพาะประชาชนชาวจ.สมุทรสาคร รถติดหนักทุกวัน เพื่อให้มีการก่อสร้าง เสร็จให้ทันกำหนด ที่มีการประกาศออกมา สุดท้าย ความปลอดภัยก็ไม่ได้ ขนาดปิดทางหลักแล้ว ประชาชนที่วิ่งทางคู่ขนานก็ได้รับอันตรายจากการวิ่งทางคู่ขนานอยู่ดี ชัดเจนจากวันนี้ ประชาชนไม่ปลอดภัยอยู่ดี กี่ครั้งกี่หน จนความเชื่อมั่นไม่เหลือแล้ว

“เรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร อุบัติเหตุจากการก่อสร้างเกิดกี่ครั้งแล้ว เลิกถอดบทเรียนสักที ถอดจนไม่เหลืออะไรให้ถอดแล้ว แต่สุดท้ายก็แก้ไม่เห็นได้อย่างที่พูด ถามหน่อยเถอะ สมุดพกผู้รับเหมาได้ใช้รึยัง ครั้งนี้จะตัดกี่แต้ม แล้วจะนำไปสู่อะไร ไหนบอกว่าสมุดพกผู้รับเหมาจะแก้ได้ ราคาคุยสุดๆ นอกจากแก้ความปลอดภัยไม่ได้แล้ว ยังทำให้ประชาชนที่แค่สัญจรผ่านได้รับผลกระทบด้วย จะรับผิดชอบอย่างไร ประชาชนไม่ปลอดภัยเลย ต้องมีคนรับผิดชอบ” นายณัฐพงษ์กล่าว

ADVERTISMENT

นายณัฐพงษ์กล่าวต่อว่า ล่าสุดตนได้เข้าเยี่ยมผู้ที่ได้รับบาดเจ็บในเหตุการณ์ดังกล่าว ซึ่งได้รับการเปิดเผยว่า เดินทางมาจาก จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อซื้อของที่ตลาดทะเลไทย เพื่อนำไปส่งให้ลูกค้าขณะเข้าเลนซ้ายเพื่อที่จะเข้าปั๊มน้ำมัน เป็นจังหวะเดียวกันที่เครนร่วงลงมาโดนเข้าที่รถ และโดนตรงฝั่งคนขับ ทำให้ได้รับบาดเจ็บที่หางคิ้ว ส่วนฝั่งผู้โดยสารได้รับรับยาดเจ็บที่ท้ายทอย

ตนขอเรียกร้องความรับผิดชอบจากผู้ที่เกี่ยวข้องให้กับทั้งสองท่าน ซึ่งทั้งสองท่านไม่ควรต้องมาเจอเหตุการณ์เช่นนี้