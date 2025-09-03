อนุทิน ยิ้มแย้มเข้าสภา ขอบคุณปชน.หนุนนั่งนายกฯ พร้อมเซ็น MOU รับทุกเงื่อนไข

‘อนุทิน’ ยิ้มแย้มเข้าสภา หลัง ‘ปชน.’ มีมติโหวตหนุนนั่งนายกฯ ย้ำพร้อมรับทุกเงื่อน หัวเราะ ‘เพื่อไทย’ บอกเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อย พาประเทศไม่รอด เป็นเหตุยื่นยุบสภา ชี้ให้ไปดูคำแถลงพรรคส้ม
เมื่อเวลา 09.47 น. วันที่ 3 กันยายน ที่รัฐสภา นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เดินทางมาถึงรัฐสภา ผู้สื่อข่าวถามว่า ทันทีที่พรรคประชาชนแถลงสนับสนุนนายอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรี ฝั่งพรรคเพื่อไทยได้ดำเนินการยื่นทูลเกล้าฯยุบสภา แต่นายอนุทินไม่ได้ตอบคำถาม
ผู้สื่อข่าวถามต่อว่า ดีใจหรือไม่ที่พรรคประชาชนจะโหวตสนับสนุนเป็นนายกรัฐมนตรี นายอนุทินตอบว่า “ก็ดีใจสิ และรู้สึกขอบคุณมากๆ ด้วย”
ผู้สื่อข่าวถามย้ำว่า ขณะนี้พรรคเพื่อไทยยื่นทูลเกล้าฯยุบสภาแล้ว นายอนุทินกล่าวว่า ขอขึ้นไปประชุมกับพรรคภูมิใจไทยก่อน
เมื่อถามว่า พรรคเพื่อไทยอ้างเหตุผลการยุบสภาว่าเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อย จะนำพาประเทศไปไม่รอด นายอนุทินหัวเราะ ก่อนตอบว่า ดูร่างที่พรรคประชาชนได้แถลง มันมีคำตอบอยู่ในนั้น
เมื่อถามว่า พร้อมเซ็นตามข้อตกลงของพรรคประชาชนหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า พร้อมสิครับ ยอมรับได้ทุกข้อ