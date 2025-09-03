ประชุมใหม่บ่าย 3 เหตุวิป 2 ฝ่ายไร้ข้อสรุป เลือกนายกฯวันไหน รองปธ.สภาปัดหารือปมยุบสภา

‘วิป 2 ฝ่าย’ ไม่มีข้อสรุปเลือกนายกฯวันไหน เหตุต้องรอความขัดเจน หลัง 20 ส.ส.ยื่นศาล รธน.วินิจฉัย ปมตุลาการหมดวาระ ชี้ขอเลื่อนประชุมใหม่อีกที 3 โมงเย็นวันนี้
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 3 กันยายน ที่รัฐสภา ในการประชุมคณะกรรมการประสานงานร่วมสภาผู้แทนราษฎร (วิป) ที่มีนายฉลาด ขามช่วง รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2 เป็นประธานการประชุม วาระพิจารณาการกำหนดวันประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี
โดยมีนายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย (พท.) ในฐานะประธานวิปรัฐบาล นายศรัณย์ ทิมสุวรรณ ส.ส.เลย พรรค พท.ในฐานะเลขานุการวิปรัฐบาล นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน (ปชน.) ในฐานะประธานวิปฝ่ายค้าน น.ส.แนน บุณย์ธิดา สมชัย ส.ส.อุบลราชธานี พรรคภูมิใจไทย (ภท.) ในฐานะวิปฝ่ายค้าน เข้าร่วมการประชุม
ทั้งนี้ ภายหลังใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง กระทั่งเวลา 11.13 น. นายฉลาดให้สัมภาษณ์ถึงผลการประชุมว่า จากกรณีที่นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ออกระเบียบวาระว่าให้มีการกำหนด ให้มีการประชุมเพื่อคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมจะดำรงตำแหน่งนายกฯ เพื่อแจ้งให้สมาชิกทราบ แต่เนื่องจากมี ส.ส.จำนวน 20 คน สงสัยและทำหนังสือถึงนายวันมูหะมัดนอร์ว่าความเห็นและการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญถูกต้องหรือไม่ ซึ่งนายวันมูหะมัดนอร์ก็ได้ส่งหนังสือถึงศาลรัฐธรรมนูญ
“โดยในที่ประชุมวิป 2 ฝ่าย ได้มีการพูดคุยกันด้วยเหตุและผล แต่เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าศาลจะรับหรือไม่ ที่ประชุมจึงมีมติตรงกันว่าเพื่อให้เกิดความสบายใจกันทุกฝ่าย จึงจะขอเลื่อนการประชุมไปอีกครั้งในเวลา 15.00 น. และเข้าใจว่าศาลคงจะใช้เวลาไม่นานเพราะเป็นเรื่องเร่งด่วน อย่างไรก็ตาม คาดว่าจะได้คำตอบภายในวันนี้” นายฉลาด
เมื่อถามว่า ต้องจบภายในวันนี้ใช่หรือไม่ นายฉลาดกล่าวว่า ต้องจบภายในวันนี้ เว้นแต่ไม่มีคำตอบจากศาลก็จะอยู่ที่ที่ประชุม เราจะไม่ไปก้าวล่วงอำนาจอื่น
เมื่อถามว่า เมื่อวันที่ 2 กันยายนที่ผ่านมามีคำชี้แจงจากศาล แต่อาจจะยังไม่เป็นทางการ ในส่วนนี้ไม่สามารถ นำมาพิจารณาได้หรือไม่ นายฉลาดกล่าวว่า เราส่งไปเป็นลายลักษณ์อักษร ถ้าศาลจะตอบมาก็ตอบเป็นลายลักษณ์อักษร ประธานสภาก็รอฟังอยู่ ย้ำว่าเพื่อให้เกิดความสบายใจทั้ง 2 ฝ่าย และประเทศชาติต้องมีผู้บริหารประเทศ แต่ขอให้เลือกด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม เลือกบนพื้นฐานข้อบังคับและข้อกฎหมาย ไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาท้วงติงอำนาจพวกเรา ซึ่งเป็นอำนาจตามกฏหมายรัฐธรรมนูญ
เมื่อถามว่า จะไม่ถูกมองว่าเป็นการยื้อเวลาใช่หรือไม่ นายฉลาดกล่าวว่า ที่ประชุมเห็นด้วยทุกฝ่าย อย่างไรก็ตาม หากมีความชัดเจนภายในเวลา 15.00 น. และไม่มีเรื่องอื่นจะสามารถประชุมสภาเพื่อโหวตเลือกนายกฯ ได้ภายในวันที่ 5 กันยายน แต่ต้องได้ข้อสรุปภายในวันนี้ ซึ่งประธานสภาจะสามารถบรรจุระเบียบวาระได้ก่อน 24 ชั่วโมง คือเวลา 16.30 น. ไม่นานเกินรอ ใจเย็นๆ
เมื่อถามว่า ที่ประชุมได้มีการพูดคุยกันถึงเรื่องการทูลเกล้าฯยุบสภาหรือไม่ นายฉลาดกล่าวว่า ไม่มี ส่วนที่ปรากฏเป็นข่าวนั้น ข่าวก็มีเพียงแค่ข่าว และกรณีที่มีการยืนยันจากนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกฯ นั้น ตนรอให้มีการประกาศอย่างเป็นทางการ
เมื่อถามว่า สภาจะต้องทำอย่างไรหากมีการทูลเกล้าฯขึ้นไปแล้ว นายฉลาดกล่าวว่า สภาต้องพึงระวัง