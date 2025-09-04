การเมือง

ส.ว.อังคณา ถามปชน. คิดยังไง ภูมิใจไทยฟ้องปิดปาก ฟูอาดี้ ซัดลุแก่อำนาจชัดเจน

เมื่อวันที่ 4 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีพรรคประชาชน (ปชน.) มีมติโหวตนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย (ภท.) เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 32 โดยหลังจากแถลงดังกล่าว ทางพรรคเพื่อไทยนำโดย นายภูมิธรรม เวชยชัย รักษาการนายกรัฐมนตรี ระบุว่า ทูลเกล้าฯ พ.ร.ฎ.กฤษฎีกายุบสภาไปแล้ว ตั้งแต่ช่วงเช้าวันที่ 2 กันยายนแล้ว

โดยช่วงบ่ายวานนี้ (3 ก.ย.) มีรายงานข่าวว่า สำนักองคมนตรี ได้ส่งคืนร่างพระราชกฤษฎีกา กลับมาให้สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) พร้อมระบุว่า การกราบบังคมทูลร่างพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร ไม่เป็นไปตามระเบียบการนำเสนอ

ขณะที่เมื่อช่วงเย็นวานนี้ ทางนายศุภชัย ใจสมุทร ประธานคณะทำงานฝ่ายกฎหมายพรรคภูมิใจไทย เข้าแจ้งดำเนินคดีกับ นายภูมิธรรม จากกรณียื่นทูลเกล้าฯ ยุบสภา เนื่องจากผิดกฎหมายอาญา มาตรา 157 ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

ขณะเดียวกัน นางอังคณา นีละไพจิตร สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) และอดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โพสต์ข้อความทางเฟซบุ๊กถามพรรคปชน.ถึงกรณีที่พรรคภท.แจ้งจับนายภูมิธรรม ระบุว่า “ถามใจพรรคส้ม ในฐานะที่สนับสนุนภท. เป็นนายกคนที่ 32 พรรคเห็นอย่างไรกับการที่ภท. แจ้งความดำเนินคดี นายกฯรักษาการ กรณีทูลเกล้า พ.ร.ฎ. ยุบสภา ทั้งที่การแจ้งความอาจเข้าข่าย SLAPP (การฟ้องปิดปาก)”

 

เช่นเดียวกับ นายฟูอาดี้ พิศสุวรรณ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แชร์โพสต์ของนางอังคณา พร้อมระบุว่า “เรื่องใหญ่เลย ลุแก่อำนาจ ตั้งแต่ยังไม่มีอำนาจ อันนี้เป็นปัจจัยใหม่”