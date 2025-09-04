ตม.ยืนยันทำตามกม. อนุญาต ทักษิณ บินสิงคโปร์ ย้ำไม่มีหมายจับ-คำสั่งศาลห้ามเดินทาง

ตม.ยืนยันทำตามกม. อนุญาต ทักษิณ บินสิงคโปร์ ย้ำชัดอดีตนายกฯไม่มีหมายจับ-คำสั่งศาลห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักร
จากกรณีปรากฏข่าว นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เดินทางออกนอกราชอาณาจักร ทางสนามบินดอนเมือง เมื่อเย็นวันที่ 4 กันยายนนั้น
ล่าสุดเมื่อวันที่ 4 กันยายน พล.ต.ต.เชิงรณ ริมผดี ผบก.ตม.2 เปิดเผยว่า ข่าวดังกล่าวเป็นความจริง โดยเมื่อวันที่ 4 ก.ย.2568 เวลา 16.50 น. ด่าน ตม.ทอ.ดอนเมือง ได้รับแจ้งจากบริษัท เอ็มเจ็ท จำกัด (MJets) ว่าจะมีผู้โดยสารเดินทางออกนอกราชอาณาจักรด้วยเครื่องบินส่วนตัว เพื่อเดินทางไปประเทศสิงคโปร์
โดยปรากฏชื่อ นายทักษิณ ชินวัตร เป็นผู้โดยสารในเที่ยวบิน T7GTS ซึ่งเป็นเที่ยวบินส่วนตัว เพื่อเดินทางไปยังประเทศสิงคโปร์ จึงได้ทำการตรวจสอบข้อมูลในระบบ พบว่าไม่มีคำสั่งศาลห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรแต่อย่างใด รวมถึงไม่มีหมายจับคดีอาญาที่ต้องการตัว เพื่อนำไปดำเนินคดีแต่อย่างใด
ส่วนคำสั่งศาลที่เคยห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรในคดีที่อัยการเป็นโจทก์ยื่นฟ้อง คดีร่วมกันหมิ่นสถาบัน และร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ใดๆ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร พบว่ามีหนังสือศาลอาญา ที่ ศย 300.002/กค.350/2568 ลง 22 ส.ค.2568 แจ้งเพิกถอนคำสั่งห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักร เรียบร้อยแล้ว
และเมื่อได้ตรวจสอบโดยละเอียดพบว่านายทักษิณไม่มีหมายจับ หรือคำสั่งศาลห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรในคดีอื่นๆ แต่อย่างไร เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจึงตรวจอนุญาตให้เดินทางออกนอกราชอาณาจักร ตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ตามอำนาจต่อไป โดยเครื่องบินได้ออกเดินทางจากสนามบินดอนเมืองเมื่อเวลา 19.17 น.
ทั้งนี้ การดำเนินการเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ และระเบียบกฎหมายโดยปกติทุกประการ