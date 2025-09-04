เอม พินทองทา โพสต์แจง กล่อมลูกนอนอยู่ไทย ปัดบินตปท. กับทักษิณ

‘เอม พินทองทา’ แจงกล่อมลูกนอนอยู่ไทย หลังเจอปูดไปตปท.กับ ‘พ่อทักษิณ’
เมื่อวันที่ 4 กันยายน จากกรณีที่มีรายงานว่านายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ใช้เครื่องบินเจ็ตส่วนตัว เดินทางไปต่างประเทศ โดยมี น.ส.พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ บุตรสาว เดินทางไปด้วยนั้น
ล่าสุด น.ส.พินทองทา ได้แชร์รูปจากเพจสำนักข่าวผ่านสตอรีไอจี @aimpintongta พร้อมระบุข้อความว่า “กล่อมลูกนอนอยู่ที่ไทยค่ะ งงกับข่าวมากมายที่ไปเรื่อย”
- ทักษิณ บินสิงคโปร์ ตม.เช็กเอกสารยิบ คนใกล้ชิด แจงไปพบแพทย์ 2 วัน กลับไทยฟังคดีชั้น14
- เกาะติด Flightradar24 จับตาเที่ยวบิน ทักษิณ หลังแจ้งไปสิงคโปร์ ปลายทางที่ไหนแน่?