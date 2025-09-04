การเมือง

เอม พินทองทา โพสต์แจง กล่อมลูกนอนอยู่ไทย ปัดบินตปท. กับทักษิณ

เมื่อวันที่ 4 กันยายน จากกรณีที่มีรายงานว่านายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ใช้เครื่องบินเจ็ตส่วนตัว เดินทางไปต่างประเทศ โดยมี น.ส.พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ บุตรสาว เดินทางไปด้วยนั้น

ล่าสุด น.ส.พินทองทา ได้แชร์รูปจากเพจสำนักข่าวผ่านสตอรีไอจี @aimpintongta พร้อมระบุข้อความว่า “กล่อมลูกนอนอยู่ที่ไทยค่ะ งงกับข่าวมากมายที่ไปเรื่อย”