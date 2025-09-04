เกาะติด Flightradar24 จับตาเที่ยวบิน ทักษิณ หลังแจ้งไปสิงคโปร์ ปลายทางที่ไหนแน่?
จากกรณี นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เดินทางออกนอกราชอาณาจักร ทางสนามบินดอนเมือง โดย พล.ต.ต.เชิงรณ ริมผดี ผบก.ตม.2 ยืนยันว่านายทักษิณเดินทางออกนอกประเทศจริง โดยปรากฏชื่อนายทักษิณเป็นผู้โดยสารในเที่ยวบิน T7GTS ซึ่งเป็นเที่ยวบินส่วนตัว เพื่อเดินทางไปยังประเทศสิงคโปร์ โดยเครื่องบินได้ออกเดินทางจากสนามบินดอนเมืองเมื่อเวลา 19.17 น. วันที่ 4 กันยายน
ล่าสุดเมื่อวันที่ 4 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่เกิดขึ้นทำให้คนเข้าไปติดตามเส้นทางการบินในเที่ยวบิน T7GTS ของนายทักษิณ ซึ่งไม่ระบุปลายทาง (N/A) จาก Flightradar24 ณ ขณะนี้ (21.50 น.) กว่า 6.9 หมื่นคน จนสูงสุดเป็นอันดับ 1
โดยพบว่าเครื่องบินอยู่เหนือมหาสมุทรอินเดีย ออกห่างจากสิงคโปร์ ที่ได้แจ้งไว้กับ ตม.มากขึ้นเรื่อยๆ
ขณะที่แพลตฟอร์ม X หรือทวิตเตอร์ ต่างให้ความสนใจกับข่าวและการเดินทางของนายทักษิณ โดยแชร์ข้อมูลต่างๆ พร้อมติด #ทักษิณ ซึ่งทวีตแล้วกว่า 1 หมื่นข้อความ