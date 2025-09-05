เศรษฐพุฒิ-วิรไท ปฏิเสธนั่ง รมว.คลัง เหตุเวลาน้อย ทำอะไรไม่ได้

เศรษฐพุฒิ-วิรไท ปฏิเสธนั่ง รมว.คลัง เหตุเวลาน้อยทำอะไรไม่ได้
แหล่งข่าวจากพรรคภูมิใจไทยเปิดเผยว่า จากกรณีที่พรรคภูมิใจไทยมีรัฐมนตรีโควต้าคนนอก โดยมีกระแสข่าวว่าจะมีการทาบทาม นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) คนปัจจุบัน (คนที่ 24) หรือ นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการ ธปท.คนที่ 23 มานั่งเก้าอี้รัฐมนตรีกระทรวงการคลังนั้น ปรากฏว่าทั้ง 2 คนได้ปฏิเสธการนั่งตำแหน่งดังกล่าว เนื่องจากมองว่าการเข้ามานั่งในตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงการคลังจะไม่สามารถทำอะไรได้ เพราะระยะเวลาสั้นเกินไป
