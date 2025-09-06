ประวัติ เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมธนารักษ์ ว่าที่ รมว.คลัง รัฐบาลอนุทิน
เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ – ค่อนข้างเป็นที่ชัดเจนแล้ว สำหรับรายชื่อรัฐมนตรีคนนอก ที่มีชื่อ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รมว.คลัง โดยมีการเปิดตัวที่พรรคภูมิใจไทยในวันนี้ (6 กันยายน)
สำหรับ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ เกิดปี 2514 ปัจจุบันอายุ 54 ปี เป็นบุตรชายของ ดร.อิสสระ นิติทัณฑ์ประภาศ อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญ และ นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ อดีตประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน คู่สมรส คือ นางร้อยแก้ว นิติทัณฑ์ประกาศ (สกุลเดิมอักษรานุเคราะห์) ไม่มีทายาท
ด้านการศึกษา นายเอกนิติ จบปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้วยทุนของสมาคมธรรมศาสตร์, จบเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิตจาก University of Illinois at Urbana-Champaign สหรัฐอเมริกา ด้วยทุนรัฐบาลไทย ก.พ. และ จบเศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตจาก Claremont Graduate University สหรัฐอเมริกา ด้วยทุนรัฐบาลไทย ก.พ.
ขณะที่ เส้นทางการทำงาน นายเอกนิติ เข้ารับราชการในกระทรวงการคลัง ตั้งแต่เป็นข้าราชการตัวเล็ก ๆ ในสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เลื่อนขั้นขึ้นดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สศค. ช่วงหนึ่งได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง อัครราชทูตฝ่ายเศรษฐกิจการคลัง ประจำสหราชอาณาจักรและยุโรป และ เป็น Senior Advisor ของธนาคารโลก ณ กรุงวอชิงตันดีซี
นายเอกนิติ ยังเคยดำรงตำแหน่งโฆษกกระทรวงการคลัง, เป็นรองผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ก่อนก้าวขึ้นระดับอธิบดี ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.), ต่อมาดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสรรพรกร ตามด้วยอธิบดีกรมสรรพสามิต และอธิบดีกรมธนารักษ์ในปัจจุบัน
ทั้งนี้ มีความเชี่ยวชาญธุรกิจการเงิน ธุรกิจการธนาคาร การวางแผนกลยุทธ์ การบริหารโครงการระดับใหญ่และการรับผิดชอบดูแลด้านผลประกอบการ ผลตอบแทนผู้บริหารและการบริหารบุคลากร การเงิน บรรษัทภิบาล จริยธรรม วัฒนธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม การบริหารความเสี่ยงองค์กรและการกำกับดูแลด้านการบริหารความเสี่ยง
ตำแหน่งในบริษัทต่างๆ
– ประธานกรรมการ ธนาคารทีทีบี
– กรรมการธนาคารกรุงไทย
– กรรมการ บริษัท ปตท.สำรวจ และผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
– ธ.ค. 2567 – ปัจจุบัน: ประธานกรรมการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
– ต.ค. 2567 – ปัจจุบัน: อธิบดีกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
-2563 – ปัจจุบัน: กรรมการบริหาร Tax Inspectors Without Borders, OECD & UNDP
อย่างไรก็ตาม ประสบการณ์ทำงานตลอด 5 ปีที่ผ่านมาของ ว่าที่ รมว.คลัง ป้ายแดง มีดังนี้
– ม.ค. 2566 – พ.ย. 2567: กรรมการ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
– พ.ค. 2565 – ก.ย. 2567: อธิบดีกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
– พ.ย. 2558 – เม.ย. 2566: กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
– พ.ค. 2561 – พ.ค. 2565: อธิบดีกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
– ก.พ. 2563 – พ.ย. 2564: ประธานกรรมการ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
– มิ.ย. 2561 – ม.ค. 2563: ประธานกรรมการ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
– ก.ค. 2561 – ต.ค. 2562: ประธานกรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
– มิ.ย. 2561 – ต.ค. 2562: กรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
การอบรม
– Director Forum: Engaging Board in ESG: The Path to Effective Sustainability ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
– Cyber Resilience Leadership: Tone from the Top ปี 2563, และ Cyber Resilience ปี 2562 ธนาคารแห่งประเทศไทย
– Oxford Programme on Negotiation in Bangkok ปี 2562, SAID Business School of Oxford University, UK
– หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) (รุ่นที่ 24/2562) สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
– หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 9/2553 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า
– Financial Markets and New Financial Instruments ปี 2552, International Monetary Fund Institute
– The Cullinan: The Making of Digital Board รุ่นที่ 1/2565, กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ศสด.) และสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
หลักสูตรที่จัดอบรมโดยธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
– 2020 Cybersecurity and Privacy for BoD, Personal Data Protection Act, และ Economic and Sectoral Outlook: High-Frequency Data Perspective
– Internal Ratings-Based Approach (IRB), Overview of Fund Transfer Pricing (FTP), และ Bank KPI Setting in Practice
– Security Awareness Training: Cybersecurity and Cyber Resilience และ Managing Cyber Risk-Executive Cyber Awareness Briefing
– ESG – Environmental, Social, Governance และ Navigating Climate Risks and Opportunities: Emerging Regulations and Transition Finance
– Generative AI in Banking, Decentralized Finance (DeFi), Digital Marketing Strategy, และ Open Banking and Virtual Banking
– EV Ecosystem ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
– Household Debt Situation in Thailand (Credit Bureau View)
– AI: Opportunity and Cyber Security Challenges
– Banking and Technology ณ ประเทศญี่ปุ่น
หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
– ESG in the Boardroom: A Practical Guide for Board (รุ่นที่ 0/2566)
– ESG as a vehicle for Business Transformation 2565
– Director Leadership Certification Program (รุ่นที่ 2/2564)
– Risk Management Program for Corporate Leaders (รุ่นที่ 25/2564)
– Role of the Chairman Program (รุ่นที่ 45/2562)
– Board Matters and Trends (รุ่นที่ 4/2560)
– Role of the Nomination & Governance Committee Program (รุ่นที่ 8/2559)
– Financial Statements for Directors (รุ่นที่ 29/2558)
– Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (รุ่นที่ 4/2558)
– Director Certification Program (รุ่นที่ 93/2550)
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง :
- สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ว่าที่ รมว.กต. รัฐบาลอนุทิน นักการต่างประเทศมือฉมัง-อดีตปธ. UNHRC
- ประวัติ อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ลูกหม้อปตท. ว่าที่รมว.พลังงาน รัฐบาลอนุทิน