ประวัติ อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ลูกหม้อปตท. ว่าที่รมว.พลังงาน รัฐบาลอนุทิน
อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ – ค่อนข้างเป็นที่ชัดเจนแล้ว สำหรับรายชื่อรัฐมนตรีคนนอกที่มีชื่อ นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ นั่ง รมว.พลังงาน โดยมีการเปิดตัวที่พรรคภูมิใจไทยในวันนี้ (6 กันยายน)
สำหรับ นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ หรือ โด่ง เกิดวันที่ 19 กรกฎาคม 2508 ปัจจุบันอายุ 60 ปี
เป็นอดีตนิสิตจุฬาฯ รุ่น CU2527 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา และระดับปริญญาโทเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ UK Diploma of Petroleum Management, College of Petroleum Studies, Oxford University
ซึ่งปัจจุบันยังดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ (สนจ.) ประจำปี 2566-2568 นับเป็นนายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ คนที่ 33 ด้วย
ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
– 2556 หลักสูตร Director Certification Program (DCP 173/2556)
– 2548 หลักสูตร Company Secretary Program (CSP 14/2548)
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
– 12 ธ.ค.2561-12 พ.ค.2563 : ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด
– 8 มิ.ย.2563-20 ก.ค.2564 : ประธานกรรมการ มูลนิธิพลังแห่งการเรียนรู้
– 29 ก.ย.2563-22 ธ.ค.2563 : กรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการดำเนินการบัตรการกุศลสมทบทุนกาชาด ประจำปี 2563
– 30 มิ.ย.2564-31 ธ.ค.2564 : กรรมการอำนวยการจัดงานกาชาด ประจำปี 2564 สภากาชาดไทย
– 13 พ.ค.2563-2567 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
– 2567 : กรรมการ (อิสระ) คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)
ประวัติการทำงาน
– ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม ปตท.
– ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดพาณิชย์และต่างประเทศ ปตท.
– ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดขายปลีก ปตท.
– รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารความยั่งยืนและวิศวกรรมโครงการ ปตท.
– รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน้ำมัน ปตท.
– ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย และรักษาการแทนรองกรรมการ
– ผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย อีกหน้าที่หนึ่ง
– ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย ปตท.
– ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท.
ธุรกิจหรือผลงาน
ช่วงที่เข้ารับตำแหน่งมีบทบาทสำคัญทำให้ธุรกิจน้ำมัน ปตท.เติบโตก้าวหน้า เป็นแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย ขยายธุรกิจใหม่และส่งเสริมให้สถานีบริการน้ำมัน ปตท. และสานต่อนโยบายการแยกธุรกิจน้ำมันออกมาจาก ปตท.มาเป็นบริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือโออาร์ เพื่อนำเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯได้
