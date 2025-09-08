สุชาติ-ธนกร ยื่นใบลาออกจาก ส.ส.บัญชีรายชื่อ รวมไทยสร้างชาติ คาดเตรียมรับตำแหน่งใน ครม.อนุทิน
เมื่อวันที่ 8 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวของพรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) ว่า นายธนกร วังบุญคงชนะ รองหัวหน้าพรรค รทสช. จะยื่นหนังสือลาออกจาก ส.ส.บัญชีรายชื่อ กับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กตต.) วันเดียวกันนี้ เช่นเดียวกับนายสุชาติ ชมกลิ่น รองหัวหน้าพรรค ที่จะยื่นลาออกจาก ส.ส.บัญชีรายชื่อ เช่นเดียวกัน เพื่อไปเป็นรัฐมนตรี โดยคาดว่า นายธนกรจะได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม จากเดิมที่มีชื่อว่าเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
ขณะที่ นายสุชาติ เป็นรองนายกรัฐมนตรี ควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทั้งนี้ การลาออกของนายธนากรและนายสุชาติ น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ กับ นายโรจน์พิศาล อินทรักษ์ เลื่อนขึ้นมาเป็น ส.ส.ลำดับถัดไป
