อิ๊งค์ ไม่ทราบ ทักษิณ นั่งรถออกจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพ ขอไปเช็กก่อน

‘อิ๊งค์’ ไม่ทราบ ‘ทักษิณ’ ออกจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพไปเรือนจำคลองเปรม ขอไปเช็กก่อน
เมื่อเวลา 17.23 น. วันที่ 9 กันยายน ที่พรรคเพื่อไทย น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกฯ ในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทย เดินทางกลับออกจากพรรคเพื่อไทยพร้อมด้วย นายปิฎก สุขสวัสดิ์ สามี
- ทักษิณ อมยิ้ม ยกนิ้วให้สื่อ ราชทัณฑ์คุมตัว ย้ายไปคลองเปรม
- ด่วน! ทักษิณ สวมชุดนักโทษ นั่งรถตู้กรมราชทัณฑ์ ออกจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพ
ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามถึงกรณีปรากฏภาพการย้ายตัว นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ ที่ถูกศาลฎีกาสั่งบังคับโทษจำคุก 1 ปี ขั้นตอนเป็นอย่างไร ซึ่ง น.ส.แพทองธารกล่าวว่า ยังไม่ทราบ
เมื่อถามย้ำว่าที่นำตัวออกจากเรือนจำเป็นเพราะต้องนำไปตรวจร่างกายหรือไม่ น.ส.แพทองธารกล่าวว่า จริงๆ ยังไม่ทราบเลย ขอไปเช็กก่อน ก่อนขึ้นรถเดินทางออกจากที่ทำการพรรคเพื่อไทยทันที
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เปิดสาเหตุ ย้าย ทักษิณ นักโทษเด็ดขาด จากเรือนจำพิเศษกรุงเทพ ไปขัง คุกคลองเปรม
- มนพร ย้อนรอย ครบ 21 ปี ‘ทักษิณ’ ครม.สัญจรครั้งแรกนครพนม อนุมัติสร้างสะพานไทย-ลาว แห่งที่ 3
- นายกฯ ยัน ไม่มีคำว่า วีไอพี ทักษิณ เข้าเรือนจำเป็นไปตามกม. ไม่แทรกแซง ย้ำ ให้ความยุติธรรมทุกฝ่าย
- กต.ยัน ไทยไม่โจมตีหรือใช้ พื้นที่พลเรือน-โบราณสถาน เพื่อปฏิบัติการทางทหาร