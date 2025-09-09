อิ๊งค์ ไม่ทราบ ทักษิณ นั่งรถออกจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพ ขอไปเช็กก่อน

การเมือง

‘อิ๊งค์’ ไม่ทราบ ‘ทักษิณ’ ออกจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพไปเรือนจำคลองเปรม ขอไปเช็กก่อน

เมื่อเวลา 17.23 น. วันที่ 9 กันยายน ที่พรรคเพื่อไทย น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกฯ ในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทย เดินทางกลับออกจากพรรคเพื่อไทยพร้อมด้วย นายปิฎก สุขสวัสดิ์ สามี

ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามถึงกรณีปรากฏภาพการย้ายตัว นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ ที่ถูกศาลฎีกาสั่งบังคับโทษจำคุก 1 ปี ขั้นตอนเป็นอย่างไร ซึ่ง น.ส.แพทองธารกล่าวว่า ยังไม่ทราบ

เมื่อถามย้ำว่าที่นำตัวออกจากเรือนจำเป็นเพราะต้องนำไปตรวจร่างกายหรือไม่ น.ส.แพทองธารกล่าวว่า จริงๆ ยังไม่ทราบเลย ขอไปเช็กก่อน ก่อนขึ้นรถเดินทางออกจากที่ทำการพรรคเพื่อไทยทันที

