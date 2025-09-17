ทร.เปิดพิกัด 17 จุด ชายแดนตราด กัมพูชาละเมิด MOU43 รอผลเขมรถอนฐานทหาร 3 จุด บ้านชำราก

ทร.ชี้ 17 จุด ชายแดน จ.ตราด พบฐานทหารกัมพูชารุกล้ำอธิปไตยละเมิด MOU43 รอผลเขมรถอนฐานทหาร 3 จุด บ้านชำราก
เมื่อวันที่ 17 กันยายน แหล่งข่าวระดับสูงจากกองทัพเรือเปิดเผยภาพกราฟิกพื้นที่ 17 จุด ใน จ.ตราด ที่กัมพูชารุกล้ำเขตแดนอธิปไตยไทย ด้วยการละเมิดข้อตกลง MOU2543 ตั้งแต่ ต.ชำราก ต.แหลมกัด ต.ไม้รูด ต.คลองใหญ่
โดยประเด็นที่กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดและหน่วยทหารกัมพูชาได้หารือคือการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งเป็นฐานทหารออกจากพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณบ้านชำรากทั้ง 3 จุด ควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาสแกมเมอร์ และการเก็บกู้ทุ่นระเบิดสังหาร ซึ่งฝ่ายกัมพูชาตอบรับข้อเรียกร้องของฝ่ายไทย และต้องติดตามผลการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
